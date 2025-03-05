‘Bu mushaf, islam birliğine işaret ediyor’

Ramazan kapsamında başlayan 'Külliye'de Ramazan' programları içerisinde yer alan "İstanbul Mushafı Sergisi" dün Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Yılmaz'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da eşlik etti. Bütün İslam medeniyetinden izlerin bir araya getirilerek İstanbul Mushafı'nın oluşturulduğunu belirten Yılmaz, "Hat sanatı ve tezhip sanatı gibi eserlerin en nadidelerini mushaf-ı şeriflerde görürüz. Bu çalışma İslam dünyasının ortak değerler etrafında birleşeceği günlerin de umudunu taşımaktadır. Mushaf-ı şerif, Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifi ile 8 yılda tamamlanmıştır. 15 asırlık birikimin bir meyvesi olarak ifade edebiliriz. İslam tarihi boyunca yazılmış en güzel, en özel mushaflar İstanbul Mushafı olarak bir araya getirilmiştir. 66 kişilik heyet bu eser üzerinde çalışmıştır" dedi.

GELECEK NESİLLERE KALACAK

Mushafa ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Mushaf'ta 11 farklı hat çeşidi kullanılmıştır. Her biri farklı olmak üzere 62 adet sayfa tasarımı yapılmıştır. Siyah is mürekkebi, kâğıt özel olarak seçilmiştir. Üretilen kâğıdın ömrü 5 asır olarak ifade edilmektedir. Gelecek nesillere kalacak, hizmetleri olacak bir yapıdır. Bu Mushaf ile ümmet birliğine işaret edilmiştir. Farklı ağaçlardan parçaların Mushaf'a kâğıt olması gibi bütün İslam âleminden izler taşımaktadır" ifadelerini kullandı. Yılmaz ayrıca Mushaf ile ilgili çalışmalarda bulunan hat sanatı ustalarına teşekkürlerini iletti.