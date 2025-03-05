CHP İstanbul İl Kongresi’ne ‘hile’ soruşturması

CHP'nin şaibeli kurultayı ile ilgili soruşturmanın yankıları sürerken, bu kez CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Bu kongrede, Özgür Çelik 342 oy alarak İstanbul İl Başkanı seçilmişti. CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde CHP'li Canan Kaftancıoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmaları zaman zaman yuhalanırken, Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'in konuşması sırasında ise arbede çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultay'da para karşılığı oy kullanıldığı iddialarıyla ilgili daha önce soruşturma başlatmıştı.