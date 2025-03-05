CHP'li Alaattin Köseler’in “tanımam” savunması çöktü! Firma sahibi makamından çıktı

HAKARETLER YAĞDIRDI



Başkan Köseler'in bu ifadeler üzerine kendisini hakaretler yağdırmaya başladığını aktaran Güneş, "Benim yapmak istemediğimi anlayınca bu işi kim yapacak diye sordu. Ben de kendisine kültür ve sosyal işler müdürlüğünü adres gösterdim. Makamına bu birimin müdürü Erkan Duyar'ı çağırdı.