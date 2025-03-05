CHP'li Alaattin Köseler’in “tanımam” savunması çöktü! Firma sahibi makamından çıktı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yaptığı, "İhalelere katılan firmalarla temasım yok, tanımıyorum" savunması çöktü.
Köseler'i yalanlayan ise bizzat eski Beykoz Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ile eski Destek Hizmetleri Müdür Vekili'nin verdiği ifadeler oldu.
Eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Duyar, konser ihalelerine ilişkin önceki hafta savcılığa bir ifade verdi. İfadede, 2024 yılı sonunda ilçenin yılbaşı aydınlatma ve süsleme işine ilişkin olarak Alaattin Köseler'in kendi odasında ADL isimli firma yetkilisiyle görüştüğünü, eski destek hizmetleri müdür vekili Yıldız Güneş'in söz konusu ihaleye karşı çıkması sonrası, hakaret ederek Yıldız Güneş'i makamından kovduğunu söyledi.
ESKİ ÇALIŞAN DOĞRULADI
Savcılık söz konusu iddiaları halen başka bir belediyede zabıta memuru olarak görev yapan Yıldız Güneş'e de sordu. Güneş, "Özel Kalem Müdürü veli Gümüş, bana ADL firmasının yılbaşı süslemelerini yapacağını ve bu işi de benim yapmam gerektiğini söyledi.
Başkan da seninle yılbaşı süslemeleri hakkında firma sahibi Onur D. ve ben vardım. Başkan bana yılbaşı süslemeleri işini ADL firmasıyla sen yapacaksın dedi.
Ben de bunun üzerine yılbaşı süslemeleri işinin destek hizmetleri yönetmeliğinde olmadığını, bu işin kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılması gerektiğini söyledim" dedi.
HAKARETLER YAĞDIRDI
Başkan Köseler'in bu ifadeler üzerine kendisini hakaretler yağdırmaya başladığını aktaran Güneş, "Benim yapmak istemediğimi anlayınca bu işi kim yapacak diye sordu. Ben de kendisine kültür ve sosyal işler müdürlüğünü adres gösterdim. Makamına bu birimin müdürü Erkan Duyar'ı çağırdı.
Bunun üzerine makam odasına gelen Duyar'a bana söylediklerinin aynısını söyleyerek yılbaşı süsleme işinin ADL isimli firmayla yapılması istediğini söyledi. Erkan Duyar, korkusundan başkana herhangi bir cevap veremedi" diye ifade verdi.
FİRMA SAHİBİ TUTUKLU
2024 yılı yerel seçimleri sonrasında Beykoz Belediyesinde birçok ihaleye katılan ADL firmasının temsilcisi Onur D. de yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeliği ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından Beykoz Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı.