Mersin’de skandal dava

Mersin'de PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle yargılanan ve iddianamede örgüte finansman sağladığı iddia edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "PKK üyesi" şeklinde paylaşım yapan CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır hakkında "hakaret"gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Çakır'ın kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği vurgulandı. Erkan Çakır ise bu iddianameye tepki gösterdi. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, cumhuriyet savcısı Veysel Taşkın hakkında HSK'ya şikâyette bulundu. İddianame Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na iade edildi.