Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj: Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısının ardından DEM Parti'de yoğun bir toplantı trafiği yaşandı. Önce Parti Meclisi ve il eş başkanları, ardından MYK, son olarak da belediye eş başkanları ve milletvekilleri ile toplantılar yapıldı.

DEM'in kritik toplantılarının perde arkası!

EŞ BAŞKANLARDAN HASSASİYET UYARISI

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı detaylara göre; DEM Parti eş genel başkanlarının başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 7 saat sürdü. Edinilen bilgilere göre toplantıda eş genel başkanlar, vekillere ve belediye başkanlarına yürütülen sürecin hassasiyetine uygun bir dil kullanmaları yönünde talimat verdi. Sürece zarar verebilecek söylem ve davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.