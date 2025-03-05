Ramazanın gündüzü de gecesi de bir başka güzel

Ramazan coşkusu tüm Türkiye'yi sardı. 11 ayın sultanı huzuru, bereketiyle geldi. Gün boyu oruçlarını tutan milyonlar iftar sofralarını bereketiyle şölene çeviriyor. Restoranlar doluyor, şehirlerin ışıkları yanıyor, özel etkinliklerle mübarek ayın atmosferi imanlı kalpleri sarıyor. İşte Türkiye'nin dört köşesinden ramazan notları:

■ Külliye'deki ramazan etkinliklerine binlerce vatandaş katılıyor.

Çocuklar, ramazan ayının faziletlerinin anlatıldığı eğitici-öğretici ve eğlenceli etkinliklerle vakit geçiriyor.

■ Adana'da 11 ayın sultanı ramazan ayında kebap severler iftarda kebapçılara akın etti. Kebap servisi öncesi çorbalar servis edildi.

■ İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Hacı Ahmet Ünal Vakfı işbirliğiyle, Üsküdar'da yer alan tarihi Valide-i Cedid Camii'nde "Ramazan Şenliği" düzenlendi.

■ Osmanlı'dan günümüze ramazan sofralarının en renkli tatlısı güllaç Gaziantep'te portakal dilimleriyle süslendi.

■ Tekirdağ Çorlu'da Ural Özyiğit Anaokulu öğrencileri, minik elleriyle ramazan pidesi yaptı.

■ İstanbul'da Eyüpsultan Cami ve Türbesi doldu taştı.

■ Sultangazi Belediyesi, sevilen YouTuber Sertaç Güngör ile çocukları Cami Buluşmaları kapsamında bir araya getirdi. Sertaç Abi ile ramazan ayının coşkusunu hisseden ve bol tebessümle dolu bir gün yaşayan çocuklar dijital dünyaya dair merak ettiklerini de sordu.

■ Hatay Dörtyol'daki Süleymaniye Camii'nde teravih namazı sonrası çocujklar için halat çekme etkinlikleri yapıldı.



GELENEKLER YAŞATILIYOR

Ramazanda özellikle Anadolu'da asırlık gelenekler yaşıtılıyor. Bursa'nın kırsal Dedeler Mahallesi'nde Şeyh Selahaddin Buhari Türbesi'ne saygıdan dolayı davul çalmak yasak. Köy sakinleri sahura kapı çalarak uyandırılıyor.

Erzurum'da bir ilkokulda ramazan geleneklerinden tekne orucu tutularak öğle ezanıyla iftar yapıldı. Çorum Osmancık'ta 500 yıllık İmaret Aşevi'nde hazırlanan yemekler, iftar öncesinde ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakılıyor. İstanbul'da yüzlerce asırlık mahya geleneği camileri ışıl ışıl aydınlattı.