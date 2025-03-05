SON DAKİKA | ’Sahte diploma’ soruşturmasında flaş gelişme! İmamoğlu ifade veriyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesine usulsüz bir şekilde geçiş yaptığı, bu nedenle diplomasının sahte olduğu iddiasıyla hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi'nde "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade veriyor
AVUKATLARINDAN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
Avukat Mehmet Pehlivan, YÖK'ün Girne Amerikan Üniversitesi'ni tanıdığı 1993 yılından sonra yapılan iki ayrı denklik başvurusunu örnek göstererek Ekrem İmamoğlu'nun 1993'ten önceki yatay geçişinin usule uygun olduğunu savundu.
Pehlivan verdiği örneklerle Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1993'ten sonra tanındığını belirterek bir anlamda Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılındaki yatay geçişinin usulsüz olduğunu itiraf etmiş oldu.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazılarının üniversiteye ulaştığını bildirdi.