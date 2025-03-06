Akdeniz ülkelerinden Türkiye’ye önemli görev: AK Partili Atay Uslu Suriye Özel Temsilcisi seçildi

33 üye ülkeden ve üye ülkelerin 135 milletvekilinden oluşan AKDENİZ PA, Avrupa-Akdeniz ve Körfez bölgelerinde karşılaşılan zorluklara ortak çözümler geliştirmek ve bölgenin barış ve refahını sağlamak amacıyla kuruldu.

AKDENİZ PA, geçen günlerde Roma'da yapılan 19'uncu Genel Kurulu'nda Uslu'ya "AKDENİZ PA Suriye Özel Temsilciliği" görevini verdi.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Uslu, "Suriye'deki demokratik geçiş sürecinin ve halkın desteklenmesi, devlet kurumlarının yeniden inşası ve güçlendirilmesi, ekonominin toparlanması, güvenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesi, insan ve azınlık haklarına saygının teşvik edilmesi ve Suriyeli mültecilerin güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasını amaçlayan parlamenter diplomasi girişimlerine danışmanlık ve liderlik" yapacak.

Uslu, "Parlamentolar arası ilk temasın kurulması için Şam'a saha ziyaretlerinin kolaylaştırılması, Suriye halkının acil ihtiyaçlarını değerlendirmesi ve gelecekteki uluslararası parlamento katılımı için bir plan taslağı hazırlanması, Suriye'nin yeni anayasasının hazırlanma sürecinin desteklenmesi" görevlerini de üstenecek.

Uslu'nun önümüzdeki haftalarda Suriye'ye giderek aktif olarak görevine başlayacağı bildirildi.