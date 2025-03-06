Bakan Ersoy’dan 40 yıllık telif sorununa neşter

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla "Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü" İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle imzalandı.

Gastronomi tesislerinin müzik lisans süreçlerini kolaylaştıran protokol, Müzik Sektöründe Eser Sahipleri Federasyonu (MSF), Müzik Sektöründe Bağlantılı Haklar Federasyonu (MÜZFED), Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinin (TÜRES) iş birliğiyle hayata geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu anlaşmanın müzik sektörüne büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Telif hakları sadece sanatçıları korumakla kalmaz, kültürel gelişimi de destekler." dedi.

Telif haklarının, daha çok eser üretimine uygun bir zemin yaratarak toplumun kültüre ve sanata erişimini kolaylaştırdığını vurgulayan Bakan Ersoy, törende yaptığı konuşmada; "Bu nedenle, iyi işleyen bir telif hakkı sisteminden bahsedebilmek için hak sahipleri, kullanıcılar ve toplumun geneli arasında hakkaniyetli bir menfaat dengesinin sağlanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

KONAKLAMA SEKTÖRÜNDEN SONRA SIRA GASTRONOMİDE

Bakan Ersoy, telif hakları konusunda 2023 yılında konaklama sektöründe başlatılan uygulamanın büyük başarı sağladığını hatırlatarak "Lisanslı otel sayısı 7 kat artarak 14 bine ulaştı, müzik meslek birliklerinin telif gelirleri yüzde 343 artarak 2 milyar 200 milyon lirayı aştı. Ayrıca, önceden 5 binin üzerinde hukuki işlem başlatılmışken, yeni uygulamayla birlikte yargısal ihtilaflar tamamen sona erdi." dedi.

Müzik meslek birliklerinin tek çatı altında birleşerek tarifelerde yüzde 70'e varan indirim sağladığını vurgulayan Bakan Ersoy, "Müzik meslek birliklerimiz bir araya gelerek tek elden lisanslama yapmayı ve tarife bedellerini ortalama yüzde 70 oranında indirmeyi kabul etti. TURYİD ve TÜRES yetkililerimiz ise üyelerini telifli müzik kullanmaya teşvik etmek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak sorumluluğunu üstlendiler." ifadelerini kullandı.

"TELİF HAKLARINDA TÜRKİYE 39'UNCU SIRAYA YÜKSELDİ"

Müzik sektörünün önemli temsilcileri de bu tarihî anlaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

MSF Başkanı Ferhat Göçer, "50 yılı aşkın telif yolculuğuna dair tarihi bir günü paylaşıyoruz. Hayatın anlamını çoğaltmaya gayret eden eser sahipleri için kıymetli bir gün yaşıyoruz. Bugünlere gelmek kolay olmadı. Buradaki en büyük pay, çözüme odaklı Sayın Bakanımız ve ekibine aittir." derken, Başkan Yardımcısı Recep Ergül ise "Dört yıl önce telif toplama konusunda Türkiye, dünyanın en son altı ülkesi arasındayken, 2023 verilerine göre onlarca basamak atlayarak 39'uncu sıraya yükselmiştir. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz, sanatın ve sanatçının dostu olarak taleplerimiz ve sorunlarımız karşısında hep yanımızda oldu." dedi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ANLAŞMADAN MEMNUN

MÜZFED Başkanı Bülent Forta, "Telif yürüyüşü kanayan bir yaraydı. Türkiye'de mevcut müzik kültürünün dünyaya taşınması ve telif hayatında dünya ile rekabet edebilmesi için bu tür adımları çok değerli buluyoruz ve bu süreçte desteği olan herkese teşekkür ediyoruz." derken, Başkan Yardımcısı Burhan Şeşen ise "Hayatımda belki ilk defa devletin müzisyenlerin yanında olduğunu görüyorum." diyerek Bakan Ersoy'a teşekkür etti.

TURYİD Başkanı Kaya Demirer ise müziğin gastronomiyle ayrılmaz bir ikili olduğunu vurgulayarak "Yemek ve Müzik... Bedeni besleyen tatlarla, ruhu besleyen müzik ayrılmaz bir ikilidir. Bugün başka bir medeniyetin imzaları atılıyor ve uzun yıllardır çözüm bekleyen çok önemli bir sorun nihayet sonuca ulaşıyor. Sanatçıların yasal haklarını koruyan bu anlaşma sektör adına çok önemli bir gelişmedir." dedi.

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ise, "20 yıldır bu konuyla uğraşıyorum, nihayet çözüme ulaştık." diyerek protokolün önemine dikkati çekti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise bu tarihî anlaşmanın Kültür ve Turizm Bakanlığının vizyoner adımlarıyla gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

"Telif hakları konusunda adil, eşitlik esaslı yeni bir uygulama benimsenerek turizm tesislerinde 'Müzik Lisansı' ibraz zorunluluğu getirilmiştir. Bu, sanatçı haklarını koruma adına çok önemli bir ilerlemedir."

MÜZİK MESLEK BİRLİKLERİNDEN YÜZDE 70'E VARAN İNDİRİM

Yeni sistemle birlikte TURYİD ve TÜRES üyesi işletmeler, müzik lisanslarını indirimli tarifelerle ve tek elden alabilecek.

Bu sayede hem işletmeler yargısal ihtilaflardan kurtulacak hem de sanatçılar hak ettikleri telif gelirine daha kolay ulaşacak.

İş birliği protokolüyle restoran ve gastronomi işletmeleri artık daha düşük maliyetle yasal müzik kullanımına erişebilecek.

Tarife bedellerindeki indirim, sektöre ekonomik avantaj sağlarken, müzisyenlerin hak ettikleri telif gelirine daha düzenli ulaşmasını mümkün kılacak.

Türkiye'nin kültür ve ekonomi alanında önemli bir dönüşümüne işaret eden bu anlaşmayla, gastronomi sektöründeki işletmeler milyonlarca şarkıya erişim sağlayarak telif sorunu yaşamadan faaliyet gösterebilecek.