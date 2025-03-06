Bakan Ersoy’dan 40 yıllık telif sorununa neşter! "Gastronomi Sektöründe Telif Hakları İçin tarihî adım atıldı"

TURYİD BAŞKANI KAYA: YEMEK VE MÜZİK AYRILMAZ İKİLİDİR

TURYİD Başkanı Kaya Demirer ise müziğin gastronomiyle ayrılmaz bir ikili olduğunu vurgulayarak "Yemek ve Müzik... Bedeni besleyen tatlarla, ruhu besleyen müzik ayrılmaz bir ikilidir. Bugün başka bir medeniyetin imzaları atılıyor ve uzun yıllardır çözüm bekleyen çok önemli bir sorun nihayet sonuca ulaşıyor. Sanatçıların yasal haklarını koruyan bu anlaşma sektör adına çok önemli bir gelişmedir." dedi.

TÜRES BAŞKANI BİNGÖL: 20 YILDIR BU KONUYLA UĞRAŞIYORUM

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl ise, "20 yıldır bu konuyla uğraşıyorum, nihayet çözüme ulaştık." diyerek protokolün önemine dikkati çekti. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ise bu tarihî anlaşmanın Kültür ve Turizm Bakanlığının vizyoner adımlarıyla gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:"Telif hakları konusunda adil, eşitlik esaslı yeni bir uygulama benimsenerek turizm tesislerinde 'Müzik Lisansı' ibraz zorunluluğu getirilmiştir. Bu, sanatçı haklarını koruma adına çok önemli bir ilerlemedir."