Bakan Işıkhan: "Güçlü bir irade ortaya koyuyoruz"

Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonunca, "14. Uluslararası Kadın Emeği Buluşması" kapsamında düzenlenen iftar programındaki konuşmasında, kadının, yaşamın her evresinde kurucu unsur olarak yer aldığını söyledi.

Bu toprakların, gözünü kırpmadan canını feda eden şehit anneleri, eşleri ve evlatlarının dirayetli yürekleri sayesinde ezelden geleceğe yurt olduğunu aktaran Işıkhan, "Şunu çok iyi biliyoruz ki kadınlarına, gençlerine, gelecek nesillerini inşa edecek bireylerine hak ettiği değeri vermeyen milletler yerinde saymaya, hatta yok olmaya mahkumdur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışma hayatı başta olmak üzere kadınların ekonomik, sosyal ve demokratik hak ve özgürlüklerinin hassasiyetle üzerinde durdukları alanlardan birisi olduğunu kaydeden Işıkhan, şunları söyledi:

"Hamdolsun Türkiye olarak kadın emeği noktasında ciddi adımlar attık. Kadınların hak ettiği kazanımları büyük ölçüde sağladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde, kadınlara yönelik sayısız icraatı tereddütsüz ve emin adımlarla başarıya ulaştırdık. Bugün kamu kurumları başta olmak üzere çalışma hayatı kapsamına giren her mecrada kadınların bilfiil yer alması ve inisiyatif üstleniyor olması bu değişimin en net göstergesidir. Bilhassa da karar alma mekanizmalarında etkin bir şekilde yer alabilen kadınların sayısının her geçen gün artıyor olması kadın emeğine verdiğimiz değeri ifade etmektedir."

"GÜÇLÜ BİR İRADE ORTAYA KOYUYORUZ"

Vedat Işıkhan, iş yerlerinde psikolojik tacizin, bireylerin ruhsal, fiziksel ve zihinsel sağlığını tehdit eden, iş verimliliğini ve kurumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorun olduğunu aktardı.

"Çalışma hayatında şiddete sıfır tolerans" ilkesi kapsamında işverenlerden çalışanlara, kamu kurumlarından sivil topluma kadar herkesin sorumluluk alması gereken bir sürecin içinde olduklarını vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, iş yerlerinde psikolojik tacize karşı, yani mobbinge karşı mücadelemizi daha etkin kılmak adına 2011/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi'ni güncelleyerek, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayımladık. Yeni genelgemizle bu alanda farkındalığı artırmayı hedefliyor ve mağduriyetleri önlemeye yönelik daha güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Genelgemizle kurulan yeni yapı ve başvuru mekanizmaları sayesinde, tüm çalışanların haklarını daha güçlü bir şekilde güvence altına alırken, çalışma barışının sağlanması adına da daha koruyucu tedbirler geliştirdik. Böylece bir kez daha sağlıklı, güvenli ve huzurlu iş yerleri oluşturma kararlılığımızı vurguluyoruz. Bugün yayımlanan mobbing genelgemizin çalışma hayatının tüm tarafları için hayırlı olmasını diliyorum."

Işıkhan, kadınları, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş-aile uyumu ve çalışma şartları da dahil olmak üzere her alanda güçlendirmeye büyük önem verdiklerini bildirdi.

İŞKUR aracılığıyla yürütülen program ve projelere hız verdiklerini belirten Işıkhan, "Geçen yıl şubat ayında, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesi amacıyla Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle 'İş Pozitif'i, hayata geçirdik." diye konuştu.

Işıkhan, pilot illerde İŞKUR bünyesinde İş Pozitif Ofisleri kurdukları ve yine birçok ilde kadın istihdamı odaklı fuarlar düzenlediklerinin altını çizerek, bu projeyle 900 binden fazla kadını istihdama kazandırdıklarını söyledi.

Çalışma hayatında kadınlar için en önemli meselenin iş ve aile uyumu olduğunu belirten Işıkhan, bu sebeple kadınları "iş mi, aile mi?" ikileminden kurtarmaya yönelik teşvik ve destekler sağladıklarını aktardı.

"İŞE YERLEŞENLERİN 556 BİNİ KADIN"

İş Pozitif'e ilave olarak Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi'ne (KİPAP) katılımcı olan kadınlara, çocuk bakım desteği de sunduklarına işaret eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşverenlere, her kadın işçi için aylık 32 bin 500 liraya kadar ücret desteği sağlıyoruz. Ayrıca KİPAP kapsamında çalışan ve 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadın çalışanlara aylık 7 bin 500 lira çocuk bakım desteği de veriyoruz. Bunun yanı sıra yine İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz aktif iş gücü programlarımız kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, toplum yararına programlar düzenliyoruz.

Son 23 yılın rakamlarına baktığımızda ise programlardan yararlanan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yüzde 52,6'sının kadınlar olduğunu görüyoruz. Sadece 2024 yılı boyunca aktif iş gücü programlarından 70 bine yakın vatandaşımız yararlanırken, bu sayının yüzde 60'ına yakın bir kısmını ise kadınlar oluşturmaktadır. 2002'den 2024'ün sonuna kadar toplam 15 milyon kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilmiş olup bunun yüzde 33'ünü kadınlar oluşturmaktadır. 2024'te ise 1,5 milyon işe yerleşen vatandaşımızın 556 bini kadın. SGK tarafından yürütülen projeler kapsamında Kayıtlı Kadın İstihdamını Destekleme Projesi ve Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesini yürütüyoruz."

Işıkhan, Türkiye Yüzyılı'nı, kadınların desteği, kadın emeği olmadan tesis etmenin mümkün olmadığını, kadınlarının istedikleri ve azmettikleri takdirde başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU DEMODE"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da ev işçileri, mevsimlik tarım işçileri, kağıt toplayıcılar dahil olmak üzere bütün bu kesimlerin hem mevzuata hem de sendikalaşmanın içine dahil edilmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye'de öncelikli ve önemli reformları imzaladıklarını aktaran Arslan, "İşçilerin sendikaya üye olmak için notere başvurup noterden belge almak zorunda kalması, istifa için notere gitmek zorunda kalması dünyanın hiçbir ülkesinde yoktu, bizde vardı. 12 Eylül Darbesi'nin bize dayattığı en temel sorunlardan biriydi. Artık kayıt sistemimizi SGK sistemiyle entegre ettik." dedi.

Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili önemli bir toplantı düzenlediklerine işaret ederek, "Artık Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu çağın ihtiyaçlarına izin vermeyecek kadar demode. Yeni bir komisyonunun hazırlanması konusundaki çağrımızı buradan ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.