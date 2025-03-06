Bakan Kurum’dan terörsüz Türkiye mesajı: Ülkemiz bu prangadan da kurtulacaktır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da afet koordinasyon toplantısına başkanlık yaptı. Kurum, daha sonra esnaf ziyareti ve rezerv alan konut çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programına Bakan Kurum'un yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri Bülent Tüfenkçi, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin 23 yıl önce hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı uzun bir yola çıktığını belirtti. Kurum, CHP'nin gölge genel başkanının bu bölgede eksik bulamadığını, eksik uydurduğunu ve yalan yanlış hikayeler anlattığını vurgulayarak şöyle dedi:
"DEPREM BÖLGESİNDE İNŞASINA BAŞLAMADIĞIMIZ TEK BİR KONUT, TEK BİR İŞYERİ KALMADI"
"İnsanlar birbirine 'Memleket nere?' diye sorduğunda cevap genelde kısa olur. 'Şuralıyım, buralıyım' der geçer. Ama bana sorulduğunda, benim cevabım epey uzun sürüyor. Zira yarasını sardığımız, gönüllerini aldığımız her yer bizim memleketimiz oldu. Bu anlamda ben Gaziantepliyim, Maraşlıyım, Adıyamanlıyım, Hataylıyım; Ben; Artvinliyim, Kastamonuluyum, Rizeliyim; Ben; Manavgatlıyım, İstanbulluyum, İzmirliyim, Malatyalıyım. Tabi bu durum bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Hamdolsun, sizlerle birlikte depremin izlerini hız kesmeden silmeye devam ediyoruz. İnanın emsalsiz bir gayret gösteriyoruz. Hep birlikte; teslim ettiğimiz konut sayısını Eylül'de 100 bine, Ekim'de 130 bine, Kasım'da 155 bine, Ocak'ta 201 bine ulaştırdık. Hamdolsun bugün artık deprem bölgesinde inşasına başlamadığımız tek bir konut, tek bir işyeri kalmadı.
Şu anda da hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık. Yılbaşına kadar 11 ilimizde 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Her zaman verdiğimiz sözü burada da veriyoruz. 11 ilimizde, yuvasına kavuşmayan, iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. İnşallah yılsonuna geldiğimizde, Malatya'mıza söz verdiğimiz gibi 55 bin 496'sı konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplamda 79 bin 420 bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız."
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI: ÇOK ÖZEL BİR DÖNEME GİRİYORUZ
Terörü kaynağında kurutacak tarihi müdahaleler yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Türkiye 23 yıl önce hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı uzun bir yola çıktı. Önce kabuğumuzu kırdık, sonra da yıllarca göz ardı edilmiş gönül coğrafyamızla yeniden buluştuk. Bu süreçte terörle mücadelede de yeni bir adım atarak, terörü kaynağında kurutacak tarihi müdahaleler yaptık. Bunda da başarılı olduk. Şimdi terörün tamamen bitmesini istiyoruz. Terörsüz bir Türkiye için çok özel bir döneme giriyoruz. İnşallah bu önemli süreçte de devletimiz muvaffak olacaktır. Ve Devlet Bahçeli'nin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz; bu prangadan da kurtulacaktır. Özet olarak Türkiye, terör belasından tamamen kurtulduğu, ekonomisinin her açıdan düzeldiği, deprem bölgesinin tamamen ayağa kalktığı bir döneme doğru hızla ilerliyor. Peki ülkemiz; devletiyle, milletiyle böylesi güzel bir döneme yürürken muhalefet ne yapıyor? 'Dünya yansa bir kalbur samanları yanmaz' derler ya bunlar da o misal. İnanın dünya değişiyor, dönüşüyor; ama bunların koltuk kavgaları bitmiyor. Yüzlerini millete de dönemiyorlar.
Şu deprem bölgesinde tek bir eserleri yok ki, depremzedelerin yüzlerine bakabilsinler. Ne demişler; tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz. Bakın, ben bu bölgenin evladıyım, beni iyi tanıyorsunuz. Mesaimizi büyük oranda deprem bölgemizde geçiriyoruz. Vatandaşlarımız yuvalarına 1 saat daha erken kavuşsun diye gece gündüz çalışıyoruz. Şimdi CHP'nin Gölge Genel Başkanı bu bölgede eksik bulamıyor ya, eksik uyduruyor, yalan yanlış hikayeler anlatıyor. Biz cevabını verince, yalan ortaya çıkınca da 'sana demedim ki' diyor. Yetmiyor her gittiği yerde bu bölgede yaptığımız 201 bin konutu diline doluyor. Bunu neden yaptığını ben çok iyi biliyorum. Buranın gelişmesinden rahatsızlar. Buranın büyümesinden, depremzede kardeşlerimizin evlerine girmesinden rahatsızlar. Çünkü bunlar; deprem bölgesini hep siyaset malzemesi yaptılar, şimdi ellerindeki bu malzeme bitecek. Ondan dolayı endişeliler, sıkıntı içindeler. Ben önceden; 'Bu muhalefet, 201 bin konutun maketini bile yapamaz.' diyordum. Şimdi 'maketini bile yapamazlar' sözümü geri alıyorum. Çünkü maket yapmak bile bir vizyon ister, bir bakış açısı ister, bir tasarım zekası ister. Biz kimseye aldırmadan, kafamızı takmadan yolumuza devam edeceğiz. Devletimizin afetzede kardeşlerimize uzanan eli olmaya ve bu güzel milletin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.