Bakan Kurum’dan terörsüz Türkiye mesajı: Ülkemiz bu prangadan da kurtulacaktır

Şu anda da hızımızı olabilecek en yüksek seviyeye çıkardık. Yılbaşına kadar 11 ilimizde 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Her zaman verdiğimiz sözü burada da veriyoruz. 11 ilimizde, yuvasına kavuşmayan, iş yerini açmayan tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. İnşallah yılsonuna geldiğimizde, Malatya'mıza söz verdiğimiz gibi 55 bin 496'sı konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplamda 79 bin 420 bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI: ÇOK ÖZEL BİR DÖNEME GİRİYORUZ

Terörü kaynağında kurutacak tarihi müdahaleler yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Türkiye 23 yıl önce hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı uzun bir yola çıktı. Önce kabuğumuzu kırdık, sonra da yıllarca göz ardı edilmiş gönül coğrafyamızla yeniden buluştuk. Bu süreçte terörle mücadelede de yeni bir adım atarak, terörü kaynağında kurutacak tarihi müdahaleler yaptık. Bunda da başarılı olduk. Şimdi terörün tamamen bitmesini istiyoruz. Terörsüz bir Türkiye için çok özel bir döneme giriyoruz. İnşallah bu önemli süreçte de devletimiz muvaffak olacaktır. Ve Devlet Bahçeli'nin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz; bu prangadan da kurtulacaktır. Özet olarak Türkiye, terör belasından tamamen kurtulduğu, ekonomisinin her açıdan düzeldiği, deprem bölgesinin tamamen ayağa kalktığı bir döneme doğru hızla ilerliyor. Peki ülkemiz; devletiyle, milletiyle böylesi güzel bir döneme yürürken muhalefet ne yapıyor? 'Dünya yansa bir kalbur samanları yanmaz' derler ya bunlar da o misal. İnanın dünya değişiyor, dönüşüyor; ama bunların koltuk kavgaları bitmiyor. Yüzlerini millete de dönemiyorlar.