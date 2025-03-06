Bakan Tunç, "Ulusal Staj Programı" işbirliği protokolü imza töreninde konuştu

Hukuk fakültesi öğrencilerinin Ulusal Staj Programı kapsamında, avukatlık büroları, noterlikler, arabuluculuk büroları ve merkezlerinde staj yapabilmelerine dair işbirliği protokolü imza töreni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Hakimevinde düzenlendi.

ADALET SİSTEMİNİN GELECEĞİ SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE OTURACAK

İmzalayacakları protokolle gençlerin kariyer yolculuklarını destekleyerek, hukuk eğitiminin kalitesini artırmayı, adalet sisteminin geleceğini daha sağlam temellere oturtmayı hedeflediklerini belirten Tunç, programda yapmış olduğu konuşmasında atacakları adımın genç hukukçuların mesleğe daha donanımlı ve yetkin şekilde hazırlamak adına da büyük bir önem taşıdığını söyledi. Protokolün hayata geçmesinde emeği olan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine, Türkiye Barolar Birliğine, Türkiye Noterler Birliğine ve Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformuna (TURAMEP) teşekkür eden Bakan Tunç, protokolün genç hukukçulara, hukuk camiasına ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

KARİYER BASAMAKLARINI GENÇ YAŞTA ÇIKACAKLAR

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen Ulusal Staj Programı sayesinde gençlerin, liyakat ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında kariyer olanaklarından faydalandığını belirten Bakan Tunç, gençlerin kariyer fırsatlarına erişiminde adalet tesis edilerek, istihdamlarının artırıldığını, kariyer basamaklarını genç yaşta çıkmalarına imkan sağlandığını dile getirdi.

HUKUK ÖĞRENCİLERİ ARTIK SEÇİLEN DEĞİL SEÇEN OLACAK

Öğrencilerin birçok alandaki başarılarının geniş bir perspektiften değerlendirildiği bu staj sürecinin, tamamen şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir sistem üzerinden işletilmesinin de, programı ayrıca kıymetli hale getirdiğini vurgulayan Bakan Tunç, "Programla, her gencimiz, sahip olduğu yetkinliklere göre en doğru ve adil şekilde değerlendirilerek işverenlerle buluşturulmaktadır. İşverenler ise öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeksizin yalnızca yeterlilik puanlarını esas alarak tekliflerini sunmaktadır. Böylece gençlerimiz artık teklif bekleyen değil, kendilerine gelen fırsatlar arasından seçim yapabilen, kariyerlerini bilinçli şekilde yönlendiren bir konumda yer almaktadır. Hem işverene hem de gençlere böylesine değerli katkılar sağlayan Ulusal Staj Programı'nın faaliyetlerini her geçen gün daha da artırdığını görüyoruz" şeklinde konuştu. Protokolle adaletin ruhunu ve hukuk bilincini geleceğe taşıyacak genç hukukçular için önemli bir başlangıca imza attıklarını belirten Bakan Tunç, adaletin bir medeniyetin harcı, bir toplumun vicdanı ve devletin en sağlam teminatı olduğunu kaydetti. Hukuk devletinin olmazsa olmazının yargının tarafsız ve bağımsızlığı olduğunu tarafsız ve bağımsız yargının adaletinin hakkıyla tecelli edebilmesi için en önemli unsurun insan olduğunu söyleyen Bakan Tunç, adaleti güçlü kılanın yalnızca mevzuat olmadığını, mevzuatı uygulayan, yorumlayan ve yaşatan insanlar olduğunu dile getirdi. Bakan Tunç, adaletin tecellisini sağlayacak gençleri, meslek hayatına sağlam adımlarla hazırlamanın herkesin ortak vazifesi olduğunu, bu vazifenin temelinin ise hukuk eğitimiyle atıldığını vurguladı.

STAJ, BİR HUKUKÇUNUN MESLEK HAYATINA ATTIĞI İLK ADIMDIR

Hukuk eğitiminin bireyin düşünce yapısını, ahlaki duruşunu ve toplumsal sorumluluk duygusunu şekillendiren köklü bir süreç olduğunu vurgulayan Yılmaz Tunç, hukukçuların yalnızca kanunları, yönetmelikleri, mevzuatı bilen kişi olmadığını, aynı zamanda adaletin tecellisi için mücadele eden, hakkaniyeti savunan ve hukukun üstünlüğünü her koşulda gözeten bir duruşa sahip olması gerektiğini belirtti.

ÜLKENİN GELECEĞİNE EN BÜYÜK YATIRIM

Hukukun üstünlüğünü savunacak olan gençlerin, sadece teorik bilgiyle değil, aynı zamanda pratik tecrübeyle de harmanlanmış kişiler olarak yetişmesi, ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırımı olduğunu belirten Bakan Tunç, "Dünyanın gelişmiş hukuk sistemlerine baktığımızda, teorik eğitimin mutlaka uygulamayla desteklendiğini görüyoruz. Hukuk fakültelerimizin verdiği nitelikli eğitimi, sahadaki deneyimlerle desteklemek, öğrencilerimizin hem mesleki bilgi birikimini hem de analitik düşünme yetilerini geliştirecektir. Staj sürecinde gençlerin hak arama yollarının nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğini bizzat deneyimleyerek, yargı süreçlerinin işleyişini anlaması, hukukun teori ve pratiği arasındaki dengesini kavrayarak bir davanın nasıl yürüdüğünü görmesi, yasaların nasıl yorumlandığına bir sözleşmenin hazırlanış sürecinde tanıklık etmesi, öğrencilerimizi yalnızca meslek sahibi değil, aynı zamanda hukuk dünyasında fark oluşturacak kişiler haline getirecektir. Staj, bir hukukçunun meslek hayatına attığı ilk adımdır. Staj sürecinde edinilen bilgi ve deneyim, ilerleyen yıllarda hem kişilerin kariyerini şekillendirecek hem de adaletin sağlanmasında etkin rol oynayacaktır. Staj yapma imkanı bulan gençlerimiz, hukukun mahkeme salonlarının yanında, noterliklerde, avukatlık bürolarında, arabuluculuk merkezlerinde ve daha pek çok alanda işleyişini gözlemleyecek, bu alanlarda tecrübe kazanarak mesleki donanımlarını artıracaktır. Staj sayesinde, adaletin sağlanmasında en önemli unsur olan hukuku uygulayan kişilerin, donanımlı, vicdanlı ve sorumluluk sahibi olmasına önemli katkı sunacağız. İşbirliği protokolüyle hukuk fakültelerinde verilen eğitimin uygulama ile pekişmesini sağlayacak, gençlerimizin mesleklerini öğrenirken sahada deneyim kazanmalarına imkan tanımış olacaktır. Protokolle hukuk fakültelerinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri bu staj programından faydalanacaklar" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, kendi öğrencilik yıllarında üniversiteyi bitirene kadar adliyeye ve duruşma salonlarına girmediklerini, bugün öğrencilerin daha şanslı olduklarını söyledi.

"PROTOKOL, HUKUK EĞİTİMİNİN NİTELİĞİNİ ARTIRACAK"

Bu programın, gençlerin mesleki gelişimini desteklemenin yanı sıra, etik ve ahlaki değerleri özümsemiş, hukukun ruhunu kavramış bireyler olarak yetişmelerine de katkı sağlayacağını ifade eden Tunç, "İşte bu nedenle, bugün imzalayacağımız bu protokolü, yalnızca bir işbirliği belgesi değil, aynı zamanda gençlerimizin geleceğine atılmış güçlü bir imza olarak görüyoruz." dedi. Genç hukukçuların karşılaştıkları zorlukları bildiklerini, onların mesleki gelişimlerini desteklemek için ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli yeni düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Tunç, "Protokolle, hukuk fakültesi öğrencilerinin adliyede, avukat, noter ve arabulucu yanında staj yapmalarını sağlıyoruz. Genç hukukçularımızın iyi birer hukukçu olarak, adaletin tecellisi sorumluluğunu omuzlarında taşıyacak vicdan sahibi kişiler olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Bugün imzalayacağımız protokol, geleceğin hukukçularını yetiştirme yolunda atılmış güçlü bir adımdır. Protokol, hukuk eğitiminin niteliğini artıracak, gençlerimizin mesleki ve ahlaki donanımını güçlendirecek, ülkemizin hukuk sistemini daha sağlam bir zemine oturtacaktır. Adaletin tesisinde en büyük rolü oynayacak olan ve 'Türkiye Yüzyılını' aynı zamanda 'Adaletin Yüzyılı' yapacak genç hukukçularımızın, hakkın yanında, hukukun ışığında yürümelerini sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluk doğrultusunda, adaletin ve hukukun üstünlüğünü savunan, meslek etiğine bağlı, bilgiyle donanmış, tecrübeyle bilgeleşmiş bir nesil yetiştirmek için hep birlikte çalışacağız" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Tunç ve katılımcılar protokolü imzaladı.