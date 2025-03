Başkan Vekili Aksoy iftariyelik dağıttı

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi. Esenyurt'ta ramazanın manevi atmosferini paylaşmak ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla iftar programları düzenleniyor. Esenyurt Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'ndaki iftar programına Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve binlerce vatandaş katıldı. Aksoy, iftar programı öncesinde meydanda bulunan mobil aşevinde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar etkinliğinde ilahiler söylendi, dualar edilerek oruçlar açıldı. İftar çadırının her gün vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Başkan Vekili Aksoy, "Birlik, beraberlik ve dayanışma ayındayız. Allah birliğimizi bozmasın, ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin" diye konuştu.