Bursa Büyükşehir’den yeni skandal: Vatandaşın parasını yine böyle çarçur ettiler! Özgür Özel’e ’Özel’ karşılama

Tamamen yasal ve hukuki zeminde gerçekleştirilmiş işleri 'usulsüz' iftirasıyla şahsıma yönelik yaptığı bu saldırıyı yargıya taşıyacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiririm. Yolsuzluk ve usulsüzlüğü sizler çok iyi bilirsiniz. Siz konuşuyorsunuz ama ben belge ortaya koyuyorum. CHP Genel Başkanı ve beraberindeki heyetin ağırlanması, konaklaması ve parti üyelerine, Bursa Büyükşehir Belediye Özel Kalemi bütçesinden yapılan harcamaların belgesini de buradan kamuoyu ile paylaşıyorum" dedi.