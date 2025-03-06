Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç: Netanyahu ciddi manada bir sıkışmışlık durumuyla karşı karşıya

"ÇİFTE STANDARDA KARŞIYIZ"

"AB'nin bazı kuralları var. Bunların başında demokratikleşme konusunda hassasiyetler geliyor, her ne kadar kendileri bunu farklı şekilde zaman zaman uygulayabiliyor olsalar da... Türkiye yeniden kriter gündemine dönmeye hazır mı?" şeklindeki soruya Kılıç, sürece bakıldığında özellikle Rusya-Ukrayna savaşına, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında uluslararası toplumun tepkisine değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce söylediği "Dünya beşten büyüktür" söyleminin ne anlama geldiğini yaşadıklarını vurguladı.

Ukrayna savaşında yaşanan tepkilerle, burada yaşanan tepkilere bakıldığı zaman bazı çifte standart konularının uygulandığının görülebildiğini ifade eden Kılıç, "Değerler, demokratikleşme, hukukun üstünlüğü gibi konuları değerlendirdiğinizde bizim de söyleyecek sözlerimiz var. Sonuç itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zaten yapısıyla bir durumunun olduğu belli. Biz hukuk devletiyiz, zaten Avrupa Konseyinin kurucu üyelerindeniz. Ama çifte standarda da karşıyız." dedi.

"ABD ile masaya oturan Rusya, dönüp AB ile mi savaşacak?" sorusu üzerine Kılıç, bu kadar uçta görünen, bu kadar birbirinden uzak, düşmanca açıklamalar ve tavırların olduğu söylenen kurumlar bir araya gelip konuşabiliyorsa burada diplomasinin önemli olduğunu ifade etti.

AB üye ülkelerinin ve AB'nin kurumsal yapısı arasında birtakım çatışmalar olduğunu dile getiren Kılıç, "Bu süreç Brexit'e gitti. Bilgilendirme açısından yarın yapılacak olan toplantıda Cumhurbaşkanımızın Türkiye'yi temsil olarak, Türkiye'nin varlığı, Türkiye'nin bu konuların içerisinde en üst şekilde birinci ağızdan bilgilendirilmesi gerekiyor anlamında bir toplantı. Toplantıya Türkiye'yi temsilen şu anda Cumhurbaşkanımızın katılması öngörülüyor. Bu zaten çevrim içi bir toplantı." diye konuştu.

"NATO'NUN EŞİTİ İKİNCİ BİR SİSTEM KURULMASI ÇOK MANTIKLI DEĞİL AÇIKÇASI"

Kılıç, Türkiye için AB üyeliğinin stratejik hedef olduğunu belirterek, "AB'nin ve Avrupa'nın yöneticileri, Türkiye'nin kıymetini özellikle son 1 yıl içerisinde çok daha fazla anlamaya başladılar." ifadelerini kullandı.

"AB, gayri resmi de olsa Türkiye'ye özellikle askeri konuda bir teklifte bulundu mu?" sorusuna ilişkin Kılıç, Avrupa füze sistemleri, kalkan sistemleriyle ilgili yapılan müzakerenin içerisine Türkiye'nin dahil edildiğini aktardı.

Bugün Ukrayna'ya verilen destekler arasında ABD'de üretilen bazı savunma sanayi ürünlerine Türkiye'nin altyapısının destek verdiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Geçmişte bizimle özellikle savunma sanayinde işbirliği yapmaktan imtina eden veya yapmak istemeyen veya 'Türkiye ile yapmayalım da başkalarıyla yapalım' diyen birçok kurum, karar verici, şirket şu anda 'biz nasıl Türkiye ile birlikte ortaklık yaparız? Nasıl Türk sanayisiyle beraber çalışırız?' bu tip mücadeleler içerisinde. Bu noktada da bizim savunma sanayimiz seçici davranıyor artık bu saatten sonra. Avrupa ordusu söz konusu değil şu anda. NATO'nun eşiti ikinci bir sistem kurulması, hazır, var olan bir sistem varken çok mantıklı değil açıkçası."

"SURİYE'DEKİ EN ÖNEMLİ KONUN İSTİKRARIN SAĞLANMASI"

Kılıç, dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'la görüştüğünü, bazı konuları istişare ettiklerini, daha sonra görüşmelerinin olacağını ancak sadece ABD ile değil birçok mevkidaşıyla da görüştüğünü söyledi.

"Erdoğan ile Trump'ın yakın zamanda görüşmesi planlanıyor mu?" sorusuna ilişkin Kılıç, temas halinde olunduğunu, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

"ABD ile Rusya'nın masaya oturmuşken uzlaşacağını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Kılıç, yapılan açıklamalara bakıldığında iki ülkenin belli noktalarda uzlaştığını, belli noktalarda ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Kılıç, "ABD'nin Suriye'den çekilmelerini öngörüyor musunuz yoksa bunu konuşmak erken mi?" sorusuna, Suriye'deki en önemli konunun istikrarın sağlanması olduğunu söyledi.

Türkiye olarak her zaman süreci destekleyen şekilde çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Kılıç, yabancı savaşçıların Suriye'yi terk etmesi gerektiğini ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Kılıç, "Öcalan'dan gelen çağrıyı PYD/YPG üstüne almadı. Bu süreci nasıl okuyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Biz bütün dünyaya zannederim ki artık PYD/YPG'nin, PKK'nın bir kolu olduğu konusunda herhangi bir şüphe bırakmayacak şekilde kendimizi ifade edip, bilgileri de verebildik. Hatırlarsanız Amerikan Kongresinde de zaten bu açıklandı yani kendi yetkilileri tarafından. Bu noktada doğru hatırlıyorsam ilk döneminde Sayın Trump'la yapılan bir görüşmede, oraya verilen desteğin doğru olmadığı noktasında görüşü olmuştu. Şu bir gerçek artık inkar edilemeyecek bir durum var ortada. Biz bu noktada çok iradeli bir şekilde net bir şekilde duruyoruz. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Suriye açısından söylüyorum, burada PYD/YPG'nin herhangi şekilde, farklı unsur olarak hayatta kalması veyahut da orada orayı farklı bir şekilde yönetmesine müsaade etmeyeceğimizi zaten dile getirdik. Suriye yönetimi zaten bunu açıkça beyan etti. Dolayısıyla bu yeni gerçeklik üzerine herkesin ümit ediyorum ki bu noktada ilerleyeceğini düşünüyorum. Dışişleri Bakanımızın bu konuda çok net bir açıklaması oldu, dolayısıyla o noktada ilerlemeye devam edeceğiz."