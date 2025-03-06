Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iftar paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iftarımızı emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatımızın mensupları ve güvenlik korucularımızla yaptık. Fedakarca görev yapan polislerimize, askerlerimize, jandarmalarımıza, sahil güvenlik personelimize, bekçilerimize, güvenlik korucularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.