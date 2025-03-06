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Giriş Tarihi: 6.3.2025 22:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatı ve güvenlik korucularıyla buluştuğu iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iftar paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam iftarımızı emniyet, jandarma, sahil güvenlik teşkilatımızın mensupları ve güvenlik korucularımızla yaptık. Fedakarca görev yapan polislerimize, askerlerimize, jandarmalarımıza, sahil güvenlik personelimize, bekçilerimize, güvenlik korucularımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar paylaşımı
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