DEAŞ’lı 47 terörist yakalandı

Suriye ve Irak'taki eylemleriyle adını duyuran, Türkiye'de ise örgütsel faaliyetlerini sürdürmek, eleman temin etmek ve finansal kaynak sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüğü tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından son iki hafta içinde 22 ilde düzenlenen "Gürz-48" operasyonlarında 47 örgüt mensubu yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgüte finans ve lojistik destek sağladıkları, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edildi. Güvenlik güçleri, şüphelilerin bağlantılarını ve faaliyetlerini mercek altına alırken, operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.