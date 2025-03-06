Emine Erdoğan: AK Parti Kadın Kollarının başarısı emsalsizdir, tarihidir

"BU ÜLKE İÇİN NİYET ETTİKLERİMİZİ ANCAK MİLLETİMİZE OLAN SEVDAMIZ AÇIKLAYABİLİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla kadınların bu davaya olan katkısına büyük vurgu yaptığını anımsatan Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çünkü AK Parti Kadın Kollarının başarısı emsalsizdir, tarihidir. Allah eksikliğinizi göstermesin. Zannediyorum ki dünya siyasi tarihinde kadınların bu kadar ön planda olduğu, bir davayı yüklenip omuzlarında taşıdıkları ikinci bir örnek yoktur. Siz bunu başardınız çünkü sizlerin ruhları, Nene Hatunlarla, Erzurumlu Kara Fatmalarla mayalanmış. İşte bu nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Bu, kelimenin tam anlamıyla dava insanı olmaktır. Bir ömrü, kendinden çok daha büyük gayenin harcı yapmaktır. O yüzden AK Parti, tüm mensuplarıyla milletin derdini düşündüğü için uykusu kaçanların birliğidir. İnsanlar, sevdikleri şeylerle yoğrulup biçimlenirler. Demek ki biz, bu vatanı, bu bayrağı, bu milleti, bu milletin evlatlarını ve geleceğini çok seviyoruz çünkü bizim hizmetlerimizi, bu ülke için niyet ettiklerimizi ancak milletimize olan sevdamız açıklayabilir."

Erdoğan, partinin kadın kolları, gençlik kolları, il ve ilçe teşkilatlarıyla yüzlerinin 81 ilde halka dönük olduğunu belirterek, kuruluş ruhunun ve ilkelerinin teşkilatlarında yaşatılmasının son derece mühim olduğunu dile getirdi.

Tüm partililerden Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonu içselleştirmesini rica eden Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dilimizde ve eylemlerimizde uyum ve tutarlılık olmasının ne kadar önemli olduğunun farkına varalım. AK Parti'nin yalnızca halka hizmet yeri olduğunu unutmayalım. Mensuplarımızın ikbalperest hevesler içinde olmayacağına, kişisel ajandaları ön plana almayacağına inanıyorum çünkü AK Parti çatısı altındaki herkese mütevazı olmak yakışır. Nasıl ki meyvesi çok olan ağacın dalı başını yere eğerse biz de başarılarımıza her bir yenisini eklediğimizde çok daha eğilmeliyiz. Sizlerden, halkımızla olan iletişiminizde, bu ruhun görünür olmasını bekliyoruz.