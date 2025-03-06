Emine Erdoğan: Neslimizi bağımlılıklara karşı korumak, ülke bekasını korumaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bağımlılığın, önce bir kişinin, sonra ailesinin, daha büyük ölçekte çevresinin ve toplumun sorunu olduğunu belirterek "Aile Yılı"nda bağımlılıklarla mücadelede son derece kararlı olduklarını bildirdi. Yeşilay'ın 105'inci kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinin Açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Yeşilay rehabilitasyon merkezlerine, bir yenisini daha eklemenin heyecanı içinde olduklarını belirterek bu merkezlerin, yepyeni hayatların ve tertemiz başlangıçların vesilesi olması temennisinde bulundu. Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelede, güçlü ve asırlık bir kale olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, kuruluşun, toplumun faydasına büyük hizmetler gerçekleştirdiğini bildirdi. Bir anne, babaanne ve anneanne olarak, Yeşilay Ailesine sonsuz şükranlarını sunan ve kuruluşunun 105'inci yılını kutlayan Emine Erdoğan, "Bu güzel merkezin hayata geçmesinde, Kayserimizin hayırsever iş insanlarının da hatırı sayılır bir desteği var. Toplumsal dayanışma kültürümüzün çok güzel bir örneğini sergilediler. Kendilerine ve bu işbirliğine öncülük eden Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"BAĞIMLILIK YÜZÜNDEN KAYIP NESİLLER ORTAYA ÇIKIYOR"

Emine Erdoğan, her çağın, kendine has problem alanları ürettiğine işaret ederek bağımlılığın, bir modern çağ problemi olduğuna dikkati çekti. Sigara, alkol ve madde bağımlılığının, tüm dünyada yükselen bir trendi olduğunu üzülerek belirten Emine Erdoğan, "Uzmanlar, bilhassa uyuşturucu maddelerin daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir çeşitliliğe sahip olduğunu söylüyorlar. Özellikle kimyasal yöntemlerle üretilen sentetik uyuşturucular, tehlikenin boyutlarını artırıyor. Toplumsal güvenliğe, sağlığa ve ülke geleceğine doğrudan etki ediyor. Bazen haberlerde, batılı ülkelerdeki bağımlılık sorununun geldiği, endişe verici noktaları gösteren dosyalar işleniyor. İnsanları sokak köşelerinde toplu halde kendinden geçmiş, ölümün kıyısında çırpınırken görüyoruz. Bağımlılıklar yüzünden kayıp nesiller ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, insanları çarçur etmeyi kendine amaç edinmiş, bağımlılıklar üzerinden büyük bir kar elde eden endüstriler olduğuna işaret ederek "Mesela daha düne kadar, gençleri sigaradan uzak tutmaya çalışırken, şimdi onları elektronik sigaraların pençesinden kurtarmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, elektronik sigaralar, sözde sigarayı bırakmayı kolaylaştırıcı bir ürün olarak pazarlandı. Farklı aromalar, özel tasarım kılıflarla cazip hale getirildi. Ancak ortaya çıktı ki, elektronik sigara kullananlarda kroner kalp hastalığı, depresyon, kalp krizi ve felç riski çok daha yüksek." diye konuştu.

Gittiği şehirlerde katıldığı programlarda, ailelerle sık sık bir araya geldiğini, onların hikayelerini dinlediğini hatırlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu tecrübelerle gördüm ki, bağımlılıklar yüzünden hayatlar sönüyor, aileler dağılıyor. Aile içi şiddetin, ailelerin uğradığı ekonomik felaketlerin temelinde bağımlılıklar yatıyor. Bağımlılık, önce bir kişinin, sonra ailesinin, daha büyük ölçekte çevresinin ve toplumun sorunu oluyor. Bilhassa Aile Yılı ilan ettiğimiz bu yılda, bağımlılıklarla mücadelede son derece kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Elbette, bağımlılık kadar, insanları bağımlılıkların kucağına iten kök nedenleri de ortadan kaldırmak çok önemlidir. O yüzden, dertlere kulak kesilelim. Empatinin, sevginin, gönül almanın, önleyici ve tedavi edici gücünü unutmayalım. İnşallah, el birliğiyle ailelerimizi içten dışa kuvvetlendireceğiz. Bizim, bağımlılıkların karanlık dünyasına terk edecek tek bir evladımız, tek bir kardeşimiz bile yok. Bu noktada, Yeşilay'ın, İçişleri Bakanlığımızla el ele vererek başlattığı 'Bağımsızlık Seferberliğini' çok önemli buluyorum. Ülke çapında bir farkındalığı ayağa kaldırarak, ailemizi ve neslimizi bağımlılıkların tuzaklarından korumak için dört koldan çalışmalar yürütüyorlar. Yeşilay'ın her bir üyesine kalpten teşekkür ediyorum. Ben, buradan herkesi 'Bağımsızlık Seferberliğine' katılmaya, bağımlılıklara karşı bir ses olmaya davet ediyorum."

Özellikle medya sektöründen geniş bir destek beklediklerini dile getiren Emine Erdoğan, "Medya mecralarında her yaştan insanın, bağ kurup örnek alabileceği, doğru temsillerin yer alması, bağımlılık endüstrisine karşı çok güçlü bir cevap olacaktır. Biz, hep gençler için rol modeller arıyoruz. Oysa yetişkinler, anneler, babalar, eşler için de milli ve kültürel değerlerimizi üzerinde taşıyan rol modellerin çoğalmasına ihtiyacımız var. İşin şu yanını hiç unutmayalım, neslimizi bağımlılıklara karşı korumak, ülke bekasını korumaktır." ifadelerini kullandı.

"ANNE BABALARA BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

Bağımlılık meselesinin çok büyük bir başlık olduğunu bildiren Emine Erdoğan, küresel olarak, sosyal medya platformları ve bilgisayar oyunlarının, çocuk ve gençleri adeta ele geçirdiğine dikkati çekti.

Bu nedenle, tüm dünyada ülkelerini yasal düzenlemeleri bir bir yürürlüğe koyduklarını dile getiren Emine Erdoğan, "Bir rapora göre, 13-17 yaşları arasındaki her 4 çocuktan 3'ü, sosyal medya platformlarında en az bir kez potansiyel bir zararla karşılaşıyor. Ortaokul çağındaki çocukların yüzde 60'ı, rahatsız edici kişilere maruz kalıyor. Uzmanlar, sosyal medya bağımlılığının, beyinde madde bağımlılığıyla benzer mekanizmaları tetiklediğini söylüyorlar. Aile Bakanlığımızın, konuyla yakından ilgilendiğini ve mevzuat çalışmaları yaptığını belirtmek isterim. Ancak, burada anne babalara düşen büyük sorumluluğun da altını çizelim. Maalesef, oyalansınlar diye çocukların eline tutuşturduğumuz telefonlar, tabletler, erken yaşlardan itibaren bağımlılıkların zeminini hazırlıyor. Gelin, çocuklarımızı bu 'dijital dadıların' elinden artık kurtaralım. Onları, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini destekleyen aktivitelerle meşgul edelim. Mesela, bir spor ya da sanat türüyle tanıştıralım. Biliyorsunuz, kurumlarımızın, belediyelerimizin çocuklara ve gençlere yönelik nice ücretsiz hizmeti var. Ebeveynlerin, bu hizmetlerden istifade etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Emine Erdoğan, annelerin olağanüstü güçleri olduğunu belirterek bir annenin kalbinin, evladına görünmez hatlarla bağlı olduğunu söyledi.

Annelerin, çocuklarının tek bir bakışından bile ne düşündüklerini, ne hissettiklerini anladıklarını ifade eden Emine Erdoğan, her türlü bağımlılıkla mücadelede annelerin bu sezgilerinin, önleyici tedbir niteliğinde olduğunu kaydetti.

Çocukların davranışlarında bir farklılık olması halinde altında yatan nedenin mutlaka araştırılması gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, çocukların, arkadaş çevresinin iyi tanınması, özgüven ve psikolojik sağlamlık kazanmalarına yardımcı olunması, iç dünyalarının, manevi değerlerle güçlendirilmesi, şefkatli bir dilin ve anlayışlı bir yaklaşımın asla elden bırakılmaması gerektiğini bildirdi.

"HERHANGİ BİR BAĞIMLILIKTAN MUSTARİP GENÇLERİMİZ HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bağımlılıkla mücadele edenlere seslenen Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Herhangi bir bağımlılıktan mustarip tüm gençlerimizin, hepimiz için çok önemli olduklarını bilmelerini isterim. Kendilerini yalnız hissetmesinler. Ümitsizliğe kapılmasınlar. Çünkü bağımlılıkların tedavisi var. Bugüne kadar, birçok insan, bağımlılıklarından kurtuldu ve yepyeni hayatlar kurdu. Unutmasınlar ki, hatalarımızdan aldığımız derslerle büyür, güçleniriz. Meşhur bir sözde dendiği gibi 'Yaşamdaki en büyük zafer, asla düşmemekte değil, her düştüğümüzde ayağa kalkmakta yatar.' Onlar ayağa kalkacak cesareti göstersinler, bizler zaten tüm kalbimizle, tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Rehabilitasyon merkezlerimizdeki her uzmanımız, onlara kucak açmak için bekliyor. Yeter ki kapılarını çalsınlar."

Herkesin ramazan ayını tebrik eden Emine Erdoğan, bu kutlu ayın maneviyatının, bağımlılıklarla mücadele eden herkes için ruhsal bir yenilenmenin vesilesi olmasını diledi. Emine Erdoğan'ın konuşmasının ardından aile fotoğrafı çektirildi.

Programa, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ve Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler katıldı. Daha sonra Emine Erdoğan ve beraberindekiler, merkezin açılış kurdelesini kestikten sonra merkezi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinden yararlanan danışanların el emeğiyle ürettikleri ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Emine Erdoğan, sergi sırasında ebru sanatının yapımını izledi. Merkezde, danışanların çeşitli sanat dallarında çalışmalar yaptıkları atölyeler ile kaldıkları yatakhaneleri ziyaret eden Emine Erdoğan, merkez yetkililerinden bilgi aldı. Atölye çalışmaları kapsamında danışanların yaptığı karakalem portre resmi Emine Erdoğan'a hediye edildi.

KADIN BAĞIMLILARA YATIRI REHABİLİTASYON İMKANI SAĞLAYAN İLK MERKEZ

Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, Yeşilay'ın ülke genelinde hizmet veren üçüncü rehabilitasyon merkezi. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği, Kayserili iş insanlarının da destekleriyle inşa edilen merkez, 9 bin 97 metrekare kapalı alana sahip. Danışanların, 6 ay tedavi görebilecekleri merkez, kadın bağımlılara yatılı rehabilitasyon imkanı sağlanan ilk merkez olma özelliği taşıyor. Merkezin, kişilerin bağımlılıktan tamamen kurtularak yepyeni bir hayata adım atmalarına yardımcı olması hedefleniyor. Bağımlı bireylerin başvurabileceği Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, ücretsiz ve gizlilik odaklı hizmet verecek. Çeşitli hobi atölye ve mesleki atölye çalışmalarıyla danışanların rehabilitasyona uyum sürecinin destekleneceği merkezde, danışanlara boş vakitlerini sağlıklı alışkanlıklarla doldurmaları için yeni hobiler kazandırılacak. Öte yandan, bağımlılıklarından kurtulmak isteyenler, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine 115 numaralı danışma hattından ulaşarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı olarak hizmet alabiliyor.