‘Gözde güdüm kiti’nden en hızlı isabet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından geliştirilen "GÖZDE Güdüm Kiti"nin, yüksek hızda hareket eden bir otomobili tam isabetle vurduğu anları paylaştı. Kacır, sosyal medya hesabından, "GÖZDE Güdüm Kiti"ne ilişkin paylaşımda bulundu. Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek projelere hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Kacır, GÖZDE'nin ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefi imha eden güdüm kiti olduğunu belirtti. Kacır paylaşımında, "TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen 'GÖZDE Güdüm Kiti'nin F-16'dan yapılan hızlı hedefe test atışı başarıyla sonuçlandı.

'GÖZDE'DEN TAM İSABET

GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefe isabet eden güdüm kiti oldu" ifadelerini kullandı. Atışlı test faaliyeti, GÖZDE'nin hassas vuruş kabiliyetini gözler önüne serdi. F-16 üzerinden gerçekleştirilen test atışında yüksek hızla hareket eden binek araç hedefi, GÖZDE Güdüm Kiti ile tam isabetle vuruldu. Hava aracından elektro- optik sistem ile lazerle işaretlenen hedef, GÖZDE'nin bütünleşik sensör güdümü ile takip edilerek başarılı şekilde imha edildi.