Ormanda kaybolan Ece Gürel sağ bulundu! Ekipler onu dere kenarında uyurken buldu

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları gece gündüz devam etti. Gürel'in son görüldüğü Belgrad Orman'ında yoğunlaştırılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve çok sayıda ilçe belediyesi ile gönüllü arama kurtarma ekipleri de katıldı. Orman içerisinde yaklaşık 28 kilometrelik bir alanda arama ve tarama çalışmasını tamamlayan ekiplere, Belçika malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği "Üzüm" de eşlik etti.

HIRKASI 14 KM İLERİDE BULUNDU

Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana, 14 kilometre uzaklıktaki bölgede de hırkasının bulunmuştu.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

SEVİNÇLİ HABER GECE GELDİ

Günlerdir Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan sevindirici haber geldi. Ece Gürel'e ekipler tarafından ulaşıldı. Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Sevinçli haberi alan Gürel'in eşi Sezer Gürel Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Ecem'iz sağ ve sağlıklı bulundu" diye paylaşım yaptı. Genç kadının dere kenarında hipotermi geçirdiği öne sürülüyor. Gürel, telefondan son sinyal alınan noktadan 6 kilometre uzakta bulundu. Gürel'e ilk müdahalede bulunan ekipler, daha sonra sedye ile ambulansa taşıdı. Ormanın içerisinden bir süre yürüdükten sonra ambulansa alınan Gürel, tedavisi için Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

'EŞİMİ GÖRÜNCE RAHATLADIM'

Ece Güler'in bulunmasının ardından ilk duygularını paylaşan eşi Sezer Gürel, "Eşimi görünce rahatladım" şeklinde konuştu. Gürel, "Allah herkesten razı olsun, şükürler olsun. En azından eşimi görünce rahatladım, çok şükür sağ salim bulundu" dedi.

'HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu, "Herkese teşekkür ediyoruz, arayan soran. Daha göremedik yukarıda bulunmuş, hepinize teşekkür ediyoruz. Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

"İLK BULDUĞUMUZDA DUDAKLARI TİTRİYORDU"

Ece Gürel'i bulan arama kurtarma ekibi MAG-AME gönüllüsü Turan Altun yaşananları anlattı. "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık" şeklinde konuştu.

'BULUNDU DİYE BEN BAĞIRDIM'

Akşam saat 21.00 sıralarında alana gelerek aramalara katıldığını belirten Altun, "Bize 05.00'ten 13.00'e kadar koordinat verdiler. 6'ncı ve 7'nci koordinatta arama yaptık, aramızda 5'er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. 4 tane çevik kuvvet ekibi güvenliğimizi aldı. Toplam 30 metrelik açılarla alan taraması yaptık. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu işlerde aktif olarak gönüllüyüz. Alanda ekip arkadaşımla beraber yan yanaydık. Ben, bulundu diye bağırdım. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale ekipleri olarak uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz. Doğru şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa alanda o şekilde çalışmasını yürüttük" ifadelerini kullandı.