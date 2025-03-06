‘PKK’nin feshi gerçekleşecek’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl 22 Ekim'de PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetme çağrısı sonrası gelişmeler ardı ardına geldi. Bahçeli'nin tarihi çıkışı ile birlikte Öcalan, DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanlığı'ndan çıkan izinle üç kez bir araya geldi. Öcalan ile üçüncü görüşme sonrasında ise İmralı heyeti 27 Şubat günü Öcalan'ın terör örgütü PKK'dan silah bırakıp, kongreye giderek kendisini feshetmesi çağrısını kamuoyu ile paylaştı. Öcalan'ın, örgütüne yaptığı silah bırakma ve kongresini toplayarak feshetme çağrısına terör örgütü PKK'dan olumlu karşılık geldi. PKK elebaşlarından ve örgütün sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, Öcalan'ın çağrısına cevap olarak "PKK'nın feshedilmesini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın" açıklamasında bulundu. Karasu, Öcalan'ın çağrısı ile birlikte kongreye gitme kararı aldıklarını vurguladı.