Türk kapısına kardeşlik gazı

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne doğalgaz taşıması amaçlanan Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı dün Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından düzenlenen törenle açıldı. Iğdır'daki BOTAŞ merkezinde vanayı açmak için hazır bulunan iki ülkenin enerji bakanlarına canlı bağlantının gerçekleştirildiği Ankara'daki törende Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Aziz kardeşim İlham Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. "Bir Millet, İki Devlet" şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş bir yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler sürekli gelişiyor. Bu işbirliklerimiz arasında birçok proje ile taçlandırdığımız enerji sektörü başta yer alıyor.

Bazılarının hayal olarak gördüğü Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı gibi, Şahdeniz sahasının üretime alınması ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğimizi daha ileri taşımanın gayretinde olduk. Anadolu geçişli doğalgaz boru hattı TANAP vasıtasıyla önemli miktarda Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu alanda stratejik ve ezber bozan projeleri devreye alma konusunda Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz. Bugün İlham kardeşimle birlikte bu işbirliğine yeni bir projeyi daha eklemekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı, enerji alanında daha evvelki stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Ayrıca Nahçıvan'la kader birliğimizin adeta nişanesi olacaktır.

BOTAŞ tarafından inşa edilen 80 km'si Türkiye'deki hat günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasitesiyle Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının tamamını asgari 30 yıl süresince karşılayacaktır. Nahçıvan'la elektrik bağlantılarımızın da güçlendirilmesiyle bu süreci devam ettireceğiz.





BÖLGEMİZDE SADECE BARIŞ İSTİYORUZ

Başkan Erdoğan törende "Türkiye-Azerbaycan barışın, huzurun, refahın tarafında. Bölgemizde sadece barış, işbirliği ve birlikte kalkınma istiyoruz. Bu amaçla birçok adım attık. Bundan sonra bölgesel barışa, refaha ve huzura yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız" dedi.





ALİYEV: BU PROJE BİRLİĞİMİZİN TEZAHÜRÜDÜR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Nahçıvan'da birlikte bir buçuk yıl önce hattın temelini kurduk. Nahçıvan kadim Azerbaycan toprağıdır. Bir asırdan fazladır Azerbaycan'dan ayrıdır. Birinci Karabağ Savaşı başladığında Ermenistan, Karabağ'ı işgal edip Nahçıvan'ı ablukaya aldı. Benim atam Haydar Aliyev buna izin vermedi ve bütün Azerbaycan seferber oldu. Azerbaycan'ın gaz ihracatı 25 milyar metreküpe çıkmıştır, yarısı Türkiye'yedir. Boru hatları sadece ülkelerimizi değil aynı zamanda Avrasya'nın enerji haritasını değiştirdi. Bugünkü tören Türkiye-Azerbaycan birliğini, kardeşliğini gösteriyor. Türk dünyasının birleşmesinde Sayın Erdoğan'ın çok büyük rolü var. Nahçıvan'daki vatandaşlarımız bu töreni bayram gibi görecek.



İRAN'A BAĞIMLILIK ORTADAN KALKTI

Azerbaycan'a bağlı özerk cumhuriyet Nahçıvan'a 'Türk kapısı' deniliyor. Azerbaycan, Nahçıvan'a kara bağlantısı olmadığı için bölgenin gaz tedarikini İran'dan karşılamaya çalışıyordu. Iğdır-Azerbaycan Doğalgaz Boru Hattı'nın temeli Eylül 2023'te iki cumhurbaşkanının katılmıyla Nahçıvan'da atıldı. Hattın 80 km'lik kısmı Türkiye'de, 17.5 km'lik kısmı ise Nahçıvan'da. Günlük 2 milyon metreküp doğalgaz taşıma kapasitesi olan hat 500 bin nüfuslu Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacını 30 yıl boyunca karşılayacak.