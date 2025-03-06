Ümitsizliğe kapılmayın bağımlılığın tedavisi var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasında Yeşilay rehabilitasyon merkezlerine bir yenisini daha eklemenin heyecanı içinde olduklarını belirterek, Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelede, güçlü ve asırlık bir kale olduğunu, toplumun faydasına büyük hizmetler gerçekleştirdiğini söyledi. Bir anne, babaanne ve anneanne olarak, Yeşilay ailesine sonsuz şükranlarını sunan ve kuruluşunun 105'inci yılını kutlayan Erdoğan, "Bu güzel merkezin hayata geçmesinde Kayser'imizin hayırsever iş insanlarının da hatırı sayılır bir desteği var. Toplumsal dayanışma kültürümüzün çok güzel bir örneğini sergilediler" dedi.

KAYIP NESİLLER ORTAYA ÇIKIYOR

Emine Erdoğan şunları söyledi:

Bağımlılık çağın ana problemlerinden biri. Sigara, alkol ve madde bağımlılığı tüm dünyada yükseldi. Uzmanlar, bilhassa uyuşturucu maddelerin daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir çeşitliliğe sahip olduğunu söylüyorlar. Özellikle kimyasal yöntemlerle üretilen sentetik uyuşturucular, tehlikenin boyutlarını daha da artırıyor. İnsanları sokak köşelerinde toplu halde kendinden geçmiş, ölümün kıyısında çırpınırken görüyoruz. Bağımlılıklar yüzünden kayıp nesiller ortaya çıkıyor. Hayatlar sönüyor, aileler dağılıyor.

Bağımlılık, önce kişinin, sonra ailesinin, daha büyük ölçekte çevresinin ve toplumun sorunu oluyor. Bilhassa Aile Yılı ilan ettiğimiz bu yılda, bağımlılıklarla mücadelede son derece kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu noktada, Yeşilay'ın İçişleri Bakanlığı'mızla el ele vererek başlattığı 'Bağımsızlık Seferberliği'ni çok önemli buluyorum. Neslimizi bağımlılıklara karşı korumak, ülke bekasını korumaktır.

Maalesef, oyalansınlar diye çocukların eline tutuşturduğumuz telefonlar, tabletler, erken yaşlardan itibaren bağımlılıkların zeminini hazırlıyor. Gelin, çocuklarımızı bu dijital dadıların elinden artık kurtaralım. Onları, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini destekleyen aktivitelerle meşgul edelim.

Herhangi bir bağımlılıktan muzdarip tüm gençlerimiz kendilerini yalnız hissetmesinler. Ümitsizliğe kapılmasınlar, çünkü bağımlılıkların tedavisi var. Onlar ayağa kalkacak cesareti göstersinler, bizler zaten tüm kalbimizle, tüm imkânlarımızla onların yanındayız. Rehabilitasyon merkezlerimizdeki her uzmanımız, onlara kucak açmak için bekliyor. Yeter ki kapılarını çalsınlar.



KADINLARA YATILI REHABİLİTASYON İMKANI SAĞLANAN İLK MERKEZ

Yeşılay'ın ülke genelinde hizmet veren üçüncü rehabilitasyon merkezi olan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, kamu ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ve Kayserili iş insanlarının desteğiyle inşa edildi. Yaklaşık 9 bin 97 metrekare kapalı alana sahip merkezde, danışanlar 6 ay tedavi görebilecek. Kadın bağımlılara yatılı rehabilitasyon imkânı sağlayan ilk merkez olan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde, kişilerin bağımlılıktan kurtulup yeni bir hayata adım atmaları hedefleniyor. Ücretsiz ve gizlilik odaklı hizmet verecek olan merkezde, danışanlara hobi ve mesleki atölyelerle yeni hobiler kazandırılacak.