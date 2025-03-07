Ak Parti’li Çubuk Belediyesi’nden çölyak hastalarına ramazan desteği

Başkan Demirbaş, "Her sene ilçemizdeki çölyak hastalarımıza gıda paketi desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bu sene de gelen talepler doğrultusunda paketler hazırladık. Öncelikle Allah tüm hastalarımıza şifa versin. Bu hastalık, ömür boyu yeme-içme konusunda dikkat gerektiren bir rahatsızlık. Biz de elimizden geldiğince bu kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Ramazan ayı boyunca ilçede devam eden çalışmalar hakkında da bilgi veren Demirbaş, şunları söyledi:

"Bu sene Atatürk Parkımızda günlük bin kişiye sıcak iftar yemeği veriyoruz. Ayrıca evlerinden çıkamayan engelli, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi ailelerimize iftar yemeklerini evlerine servis ediyoruz. Bu çalışmalarımızı yalnızca belediye olarak yapmıyoruz. İlçemizdeki birçok hayırsever vatandaşımız da bize maddi ve manevi destek veriyor. Ben buradan hepsine teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun."