Altın madeninde çelik bilekli kadınlar

Kadınların kafalarına koyduğu her işi başarabileceğini ve 'erkek işi' denilen mesleklerin üstesinden gelebileceğini gösteren en güzel örneklerden biri Uşak'ta bulunan altın madeninde yaşanıyor. Uşak'ta Tüprag Madencilik'e ait Kışladağ Altın Madeni'nde dev kaya parçalarını taşımak için kullanılan 2.5 milyon dolar değerindeki 150 ton taşıma kapasiteli ve yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki devasa kamyonlar kadın operatörlere emanet edildi. Tonlarca ağırlıktaki kayaların yüklendiği devasa kamyonları korkusuzca, sanki otomobil sürer gibi kullanan kadınlardan oluşan 7 kişilik ekip takdir topluyor. Her gün 8 saat direksiyon başında kalan ekip, 'kadınlar yapamaz' algısını yıkıyor. O kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla SABAH'a konuştu.

'KIZLARIM GURUR DUYUYOR'

Meryem Saymalı: Daha önce güvenlik görevlisiydim. İlk önce kamyonlar çok büyük geldi, çok heyecanlıydım. Korkularımız da oldu ama şu an her şey çok güzel. Eğitimlerimiz 7 ay sürdü. Neredeyse bir ev büyüklüğündeki bu kamyonları artık normal binek araçları gibi kullanır hale geldik. Erkeklerin yoğun olduğu bir sektörde kendimizi kabul ettirmek zaman aldı ama başardık. Ailem inanılmaz destek çıkıyor. Kızlarım 'Okulda anneniz ne iş yapıyor' diye sorduklarında benden gururla bahsediyor.

'YAPAMAYACAĞIMIZ İŞ YOK'

Kamile Mavi: 1.5 yıldır buradayım. Bu işimden önce direksiyon eğitmeniydim. Ailem destek oldu. Ancak çevremde 'Erkek işi nasıl yapıyorsun' diyerek tepki gösterenler de oldu. Ancak gördüler ki çok da iyi yaptık. Vardiyalı sistem zorlu bir süreç, evlisin, çocukların var ama başardık. Günlük 8 saat çalışıyoruz. Günlük 9 ila 15 arası sefer yapıyoruz. Yapamayacağımız bir iş yok.





'SAYIMIZIN ARTMASINI İSTİYORUZ'



Sibel Bıyıklı: Daha önce maden sahasında farklı bir firmada çalıştım. Kamyona çıkmaya yeni başladım. Kendinize güvenmek önemli. Kadınlar olarak bu meslekte çoğalmamız birbirimiz için çok büyük artı. Daha da motive ediyor. İş ortamında artık hemcinslerimizi arıyoruz, buradaki sayımızın artmasını istiyoruz. Bu işe ilgi duyan kadın arkadaşlarımız yapabileceklerine inansınlar. Kadınların elinden bir şey kurtulmaz. İmkân ve destek verildiğinde neler yapabileceğimize inanamazsınız.





'YAPAMAZ' DİYENLERE İNAT



Elif Karakaş: 41 yaşındayım daha önce çalışmamıştım, ev hanımıydım. Bu iş yapmaktan korkmadım. Babam TIR şoförüydü, ondan aşinaydım. Eşim 'Bu işin hakkından gelirsin' dedi. Bu işe başladıktan sonra sosyal çevremin bana bakışı değişti, benden bunu beklemiyorlardı. Önce bu işe sıcak bakmayan, ancak bizim bu işi yapabildiğimizi gördüklerinde kendileri de iş başvurusunda bulunan insanlar oldu. Bu işi yapmak değil, 'kadınlar yapamaz' zihniyetiyle uğraşmak daha zor.

SEVK VE İDAREYİ DE KADIN MÜHENDİS YÖNETİYOR

TÜPRAG Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ünal, Türkiye'deki 42 tonluk altın üretiminin yaklaşık 3'te birinin Tüprag tarafından yapıldığını anlatırken, Kışladağ'ın en yüksek döneminde yıllık 10 ton altın ürettiğini, bu sıralar ise yıllık 5.5-6 ton altın ürettiklerini kaydetti. Ünal, geçtiğimiz yıl üretilen altının yüzde 55'inin Türk firmalarca üretildiğini söyledi. Kışladağ'da 1652 kişinin çalıştığını ifade eden Ünal, "Her kademede kadınlarla çalışıyoruz. Tüm kamyonların sevk ve idaresini de maden mühendisi Nagehan Işıkbaş yürütüyor" dedi.