Bağımlılıkla mücadele üssü

Kayseri'de 200 dönümlük alan üzerine 15 ay gibi kısa bir sürede yapılan ve önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından hizmete açılan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi'nde, aralarında psikiyatri uzmanı, klinik psikolog, hemşire, meslek öğretmenleri ve usta öğreticilerin de bulunduğu 106 uzman personel görev yapacak. Bağımlılıkla mücadelede Türkiye'nin en büyüğü olan rehabilitasyon merkezine yatışı yapılan 310 bağımlıya, 6 ay destek sağlanacak.

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Hayırsever desteğiyle 280 milyon TL maliyetle 9 bin metrekare alana kurulan merkezde atölyeler, idari ofisler, yatak odaları ve terapi odaları bulunuyor.

Merkezde ayrıca spor aktiviteleri, fitness salonları, kapalı yüzme havuzu, basketbol ve voleybol salonlarının bulunduğu spor merkezi yer alıyor. Merkezde ayrıca konferans salonu, 120 kişilik misafirhane, restoran, kafeterya, 6 tenis kortu, 3 halı saha, okçuluk ve mini golf sahalarının bulunduğu ortak sosyal alanlar bulunuyor.