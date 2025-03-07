Bakanlığın Kartalkaya raporu Meclis’e sunuldu

İçişleri Bakanlığı'nın, Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin İl Özel İdaresi ve Bolu Belediyesi İtfaiyesi ile ilgili hazırladığı ön rapor Meclis'e sunuldu. TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu üyelerine dağıtılan raporda özetle şu tespitlere yer verildi: "İtfaiye raporu düzenlemek belediyenin yetkisindedir. Bolu Belediye Başkanlığı yetkililerinin otelin yangın güvenliğiyle ilgili eksiklikleri dikkate almamaları ve bunları zamanında yetkili birimlere iletmemeleri kamu görevlisi olan ilgili kişilerin yasal sorumluluk doğuran bir ihmali olduğu aşikardır."