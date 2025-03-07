Bakanlıktan Bursa’da çevre denetimi! BUSKİ’ye 2 milyon TL ceza

BUSKİ Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi'nde (AAT) gerçekleştirilen denetimde analiz edilen atık su numunelerinin çevre mevzuatında belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. 2022 yılında aynı ihlal yapıldığı için 2 katı yaptırım uygulanarak BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza kesildi.

ORHANGAZİ'DE DE DEŞARJ SINIRI AŞILDI

BUSKİ Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki denetimde de atık suyun sınır değerlerinin üzerinde olduğu belirlendi. Yine BUSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 668 bin 677 TL idari ceza verildi.