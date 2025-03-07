Bakanlıktan Bursa’da çevre denetimi! BUSKİ’ye 2 milyon TL ceza

BUSKİ Mudanya Atıksu Arıtma Tesisi'nde (AAT) gerçekleştirilen denetimde analiz edilen atık su numunelerinin çevre mevzuatında belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. 2022 yılında aynı ihlal yapıldığı için 2 katı yaptırım uygulanarak BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza kesildi.
ORHANGAZİ'DE DE DEŞARJ SINIRI AŞILDI
BUSKİ Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki denetimde de atık suyun sınır değerlerinin üzerinde olduğu belirlendi. Yine BUSKİ'ye Çevre Kanunu uyarınca 668 bin 677 TL idari ceza verildi.
ÇİMENTO FABRİKASI BACASINA ONLİNE TAKİP
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile Bakanlık Sürekli İzleme Merkezi'nden (SİM) anlık olarak takip edilen ve Bursa'da faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında yapılan incelemede de emisyon değerlerinin çevre mevzuatında verilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edildi. 2023 yılında aynı ihlali yapan fabrikaya 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 337 bin 354 TL ceza kesildi.