Başkan Erdoğan’dan AB’ye savunma mesajı: Avrupa güvenliğini Türkiye ile planlamalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin Düzenlediği Fikirdaş Ülkeler Liderler Çevrimiçi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye olarak ilk günden itibaren Ukrayna'daki savaşın diyalog yoluyla sonlandırılması için yoğun ve samimi bir çaba harcadık. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağını her fırsatta açıkça ifade ettik. Bunu yaparken, stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına da güçlü bir şekilde destek verdik. Bugün de adil, akılcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacağı sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven artırıcı bir önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz. Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini garanti edecek bir mutabakata varılması yönündeki çabalarımız da bu yaklaşımla örtüşmektedir.
TÜRKİYE'SİZ PLAN OLMAZ
Tabii burada şunu da ifade etmek durumundayım. Gerek savunma sanayimizin Ukrayna'ya desteği gerekse savaş şartlarına rağmen ülkeyi terk etmeyen özel sektörümüzün katkıları ortadayken, Avrupa Birliği'nin savunma ürünleri tedariki ve yeniden imar programlarının dışında tutulmamızın izahı olmadığına inanıyoruz. Avrupa Birliği'nin bu tutumunu değiştirmesi, ortak çıkarlarımızın bir gereğidir. Unutmayalım ki Avrupa güvenliği, yalnızca belirli ülkelerin meselesi değildir; Avrupalı müttefiklerin tümünü ilgilendiren bir konudur. Birleşik Krallık'ın ev sahipliğinde 2 Mart'ta düzenlenen liderler zirvesi gibi, bugünkü toplantıyı da Avrupa'nın güvenliğine yönelik gerçekçi ve dinamik bir yaklaşımın tezahürü olarak görmek istiyorum. Avrupa güvenliğine dair atılacak tüm adımların Türkiye ile birlikte planlanmasının, ortak menfaatimize olacağı kanaatindeyiz. Tüm bu gayretler kapsamında, transatlantik bağın azami ölçüde korunması ve müttefikimiz Amerika'nın güçlü desteğinin alınması da şüphesiz büyük önem taşımaktadır.
HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİZ
İleri teknolojiye sahip savunma sanayimiz, güçlendirilmek istenen savunma alanına katkı sunmaya hazırdır. Birlik bünyesindeki Avrupa savunma sanayi programının, tüm Avrupalı müttefiklere açık olması gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna'nın yeniden inşası ve ayağa kaldırılmasını amaçlayan "Adil Barış Aracı" gibi mekanizmalara dahil olmamız büyük önem taşımaktadır. Saygıdeğer katılımcılar, karşı karşıya bulunduğumuz sınamalar, Avrupa'nın ekonomik güvenliği ve savunmasında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde uzun vadeli, stratejik bir bakış açısıyla hareket etmek, her iki tarafın da ortak menfaatinedir.
Biz, tam üyelik hedefimizi çok güçlü bir şekilde muhafaza ediyoruz. Birliğin de artık stratejik ve vizyoner bir tutum benimsemesini ve dolayısıyla üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki tüm yüksek düzeyli toplantıları da en kısa zamanda birlikte gerçekleştiririz. Sözlerime son verirken, Ukrayna'da adil, kalıcı ve onurlu bir barışın tesisi için müzakere sürecine ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzun altını çiziyorum. Bu düşüncelerle, toplantımızın barış ve istikrar yolunda hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum
ÖNEMLİ LİDERLER KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra zirveye, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı António Luís Santos da Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Gertrud von der Leyen, Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Rodney Starmer, Kanada Başbakanı Justin Pierre James Trudeau, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, İzlanda Başbakanı Guðrún Hafsteinsdóttir ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gibi isimler katıldı.