Başkan Erdoğan’dan AB’ye savunma mesajı: Avrupa güvenliğini Türkiye ile planlamalı



Biz, tam üyelik hedefimizi çok güçlü bir şekilde muhafaza ediyoruz. Birliğin de artık stratejik ve vizyoner bir tutum benimsemesini ve dolayısıyla üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki tüm yüksek düzeyli toplantıları da en kısa zamanda birlikte gerçekleştiririz. Sözlerime son verirken, Ukrayna'da adil, kalıcı ve onurlu bir barışın tesisi için müzakere sürecine ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzun altını çiziyorum. Bu düşüncelerle, toplantımızın barış ve istikrar yolunda hayırlı neticeler getirmesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum

ÖNEMLİ LİDERLER KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra zirveye, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı António Luís Santos da Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Gertrud von der Leyen, Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Rodney Starmer, Kanada Başbakanı Justin Pierre James Trudeau, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, İzlanda Başbakanı Guðrún Hafsteinsdóttir ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas gibi isimler katıldı.