Başkan Erdoğan mezuniyet törenine telefon ile katıldı! "İyi eğitimli personele olan ihtiyacımız artmaktadır"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mili Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 20. Dönem Dış Kaynak ve Statü Geçişi ile 4. Dönem Yedek Astsubay Kursiyerlerinin Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılmak üzere Balıkesir'e geldi. Bakan Güler, Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Öte yandan Başkan Erdoğan törene telefon ile bağlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

Öte yandan törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da törene telefon ile bağlandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefonundan tören alanına seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şunları kaydetti: "Böyle anlamlı bir mezuniyet töreninde en kalbi duygularla selamlıyorum. Şüphesiz ki annelerin babaların en mutlu günü evlatlarının böyle bir mutlu ocaktan mezuniyetini görmeleridir ve şu anda da 1200'ü aşkın astsubayımızın mezuniyet töreninde bu mutluluğu yaşamak gerçekten anne ve babalar için hele hele Türk ordusuna gönderecekleri evlatları için farklı bir mutluluk tablosudur. Bu mutluluğunuzu ben de şimdi komutanlarımla birlikte yaşıyorum. Sizleri tebrik ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun. Ordumuzun yeni bir güç kaynağını elde ettiği bugün de sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

KAOTİK SÜREÇ VE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Yakın bölgemiz başta olmak üzere birçok coğrafyada hassas gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemin içindeyiz. Bu kaotik ortamda süregelen çatışmalar, terörizm, siber saldırılar ve çok boyutlu tehlikeler; orduların yalnızca güçlü bir teknolojik altyapıya değil, aynı zamanda iyi eğitimli personele olan ihtiyacını da artırmaktadır" dedi.

Türkiye'nin uluslararası güvenlik alanındaki kritik rolüne vurgu yapan Bakan Güler, "Ülkemiz, bu güçlü duruşuyla pek çok coğrafyada etkin ve yapıcı bir rol üstlenerek müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Dünyanın başat aktörleri dahi Türkiye'nin güçlü temaslarını ve hayata geçirdiği etkin inisiyatifi, açıkça dile getirmektedirler" diye konuştu. Bakan Güler, Türkiye'nin Afrika'daki güvenlik ve refahın paydaşlığında, Kafkasya'daki istikrar ve barışın sürekliliğinde, Karadeniz'de savaşın sona erdirilmesi çabalarında, Orta Doğu'da barış ve huzurun tesis edilmesinde ve Avrupa güvenlik mimarisinin korunmasında en güvenilir ortak olarak görüldüğünü vurguladı.