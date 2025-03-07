‘Bu ülkenin tüm kadınları kıymetli’

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen iftar programında konuştu:

AK Parti Kadın Kolları'nın başarısı emsalsizdir, tarihidir. Türkiye Yüzyılı'nın tarihini, ortak şuurumuzla, bağlı kaldığımız ilkelerimizle ve elbette yeni hedeflerle hep birlikte yazacağız.

Kadınlar arasında ayrımcılığa, ötekileştirmeye, kutuplaşmaya en keskin şekilde karşı duruyoruz. Başörtülü ya da başörtüsüz, farklı siyasi görüşlerden olsun ya da olmasın, bu ülkenin tüm kadınları bizim için kıymetlidir. AK Parti olarak bizler kadınları birleştiren, onların haklarını koruyan ve her birine eşit fırsatlar sunan anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın musiki dinletisi sunduğu programda, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.