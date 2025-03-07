TBMM'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk kadınının milli mücadeledeki önemli rolünü ve kahramanlığını konu alan "Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Kahramanlar Sergisi" açıldı. Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan serginin açılışında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli bağımsızlık mücadelemizin görünmez kahramanları olan, bütün cephelerde en az erkekler kadar yer alan, Cumhuriyetin kurucu kadınlarını minnetle yâd ediyoruz. Anadolu topraklarının önemli bir kısmının işgal edildiği günlerde yılmadan, korkmadan, geri adım atmadan, ortak hedeflerinden vazgeçmeden bağımsızlık ruhuyla vatanına, bayrağına, inancına, toprağına sahip çıkan bir ulusun en görünmez kahramanları Kurtuluş Savaşı'mızın kadınları" diye konuştu.