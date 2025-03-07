‘Kent Uzlaşısı’ davası 15 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kent uzlaşısı soruşturması kapsamında, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu' gerekçesiyle 11 Şubat'ta düzenlenen operasyonda; Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun'un da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler hakkında örgüt üyeliğinden 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame kabul edilirken, söz konusu isimler önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.