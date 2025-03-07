Komutanlardan Özel’e dava

Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısı dün gerçekleştirildi. Terörle mücadele ve gelişmelerin değerlendirildiği toplantı sonrası kaynaklar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki çeken açıklamalarının ardından kuvvet komutanlarının dava açıp açmadığına dair soruları yanıtladı.

AYRI AYRI DAVA AÇTILAR

Kaynaklar, "Kuvvet komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığı'mızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamda Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanı'mız ve Milli Savunma Bakanı'mız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır" bilgisini verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında skandal ifadelere imza atmış, disiplinsizlik nedeniyle TSK'dan ihraç edilen 5 teğmeni savunurken, kuvvet komutanlarını açık açık tehdit etmişti. Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun ismini veren Özgür Özel, "Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum" ifadeleriyle komutanları hede falmıştı.

AKAR'A DA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Diğer taraftan Özel'in, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme, Özel'in, Akar'a 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Akar, Özel'in 11 Eylül 2024'teki açıklamaları nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akar'ın katıldığı bir programda, "Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma" ifadelerini kullanmasına tepki göstermişti. Akar'ı "siyasal İslamcı" olmakla suçlayan Özel, "Hulusi Akar'ı kazıdık, altından bir siyasal İslamcı çıktı. Darbe başarılı olsa başa geçecekti, başarısız olunca yine göreve geldi" ifadelerine yer vermişti.

Bakanlık tarafından düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmeler de yapıldı.

İsrail medyasında "Türkiye'nin Suriye'de 3 yeni üs kuracağına ilişkin haberler ve sosyal medyada İsrail'in Şam'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Türk F-16'larının Şam'da uçuş yaptığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilerek, "Bu süreçte, Avrupa güvenliğinin ülkemiz olmadan sağlanması mümkün değil" denildi.