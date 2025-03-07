Konut isyanı

Önünde çok sayıda yarım kalmış kentsel dönüşüm projesi olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde Menemen'de yeni bir sosyal konut projesini tanıttı. Büyükşehir Belediyesi'nin mağdur ettiği kooperatiflerin yanı sıra Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu'ndan da Tugay'a tepki yağdı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 yıldır 'prestij projesi' dediği Uzundere'deki projeyi yapmayarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

Uzundere'de kentsel dönüşüm projesinde üçüncü etap yarım bırakılarak dördüncü etabın temeli atılmayarak bizleri mağdur etmeye devam ediyorlar" dedi. Uslu "İki ay önce yarım kalan etabın ihalesine çıkılacağı belirtildi. Ancak mart ayına girmemize rağmen ihaleyi yapmayacaklarını, çalışmaların devam edeceğini söylüyorlar. 15 yıldır neyin çalışmasını devam ettiriyorsunuz?

Halkı mağdur ettiğiniz yeter!" diye konuştu. Menemen'deki hayata geçirilecek sosyal konut projesi lansmanına tepki gösteren Uslu şöyle devam etti: "15 yıldır Uzundere'de dönüşüm yapılamazken Menemen'de kentsel dönüşümde alakalı lansman yapıldı. Çok büyük bir samimiyetsizlikle karşı karşıyayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne buradan sesleniyoruz; siz önce CHP'nin imajının çizildiği projeyi bitirerek o imajı düzeltmeniz lazım. Sonra diğer ilçelerde toplu konutla ilgili lansmanlar yapın. Sizin önünüzde bitiremediğiniz ve elinize yüzünüze bulaştırdığınız bir dönüşüm var. Öncelikle samimi olup Uzundere'yi bitirmelisiniz. Ama görüyoruz ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, koltuğa oturduğu günden beri hala yüz yüze görüşmeyerek bizleri mağdur etmeye devam ediyor. Eylemlerimize devam edeceğiz çünkü belediye hala bize bir ihale tarihi veremiyor. Cemil Tugay'dan ümidimiz vardı ama görüyoruz ki hala iş yapılamıyor."