MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’li Tanrıkulu’na sürpriz telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü 'Terörsüz Türkiye' kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. MHP lideri Bahçeli bu sefer de CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile telefonda görüştü. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını duyurdu.

"HERKESİN KATKISI ÖNEMLİ"

Tanrıkulu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak görüşmenin detaylarını şöyle aktardı: MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli, beni aradığında kendisine geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha ilettim; içinden geçtiğimiz dönemle ilgili olarak herkesin sorumluluğu ve katkısının önemli olduğu konusunda sohbetimiz oldu. Kendisinin sağlığında, daha güzel günlerde görüşme dileğimizi de paylaştık. Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha geçmiş olsun diyorum ve sağlık dileklerimi buradan da paylaşıyorum

"ÖCALAN'A ÇAĞRI YAPMIŞTI"

MHP lideri Bahçeli geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Öcalan, terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı. Bu çağrı sonrasında Devlet Bahçeli, telefon trafiğini hızlandırmış ve Selahattin Demirtaş ile DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ı aramıştı.