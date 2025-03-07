Resmi Gazete’de yayımlandı: Amasya’da idari mahkeme kurulacak

Adalet Bakanlığının, İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca, İçişleri, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının olumlu görüşleri alınarak, Amasya İdare Mahkemesinin kurulmasına ve yargı çevresinin Amasya ilinin mülki sınırları olarak belirlenmesine karar verildi.

BAKAN TUNÇ: ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya'ya idare mahkemesi kurulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tunç, "Bölgelerimizin coğrafi yapısını ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda Amasya ilimize idare mahkemesi kurduk" ifadelerini kullandı.

Yeni mahkemenin kurulmasına ilişkin kararın Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Tunç, bu kararla birlikte idare mahkemesi bulunan il sayısının 71'e yükseldiğini söyledi.

Açıklamasında, adalet hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale gelmesi için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Tunç, "Yeni kurulan mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.