Son anket sonuçları nasıl? CHP’de 8 puanlık kayıp: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel...

CHP'DE BİTMEYEN İKTİDAR SAVAŞI

Bu analize GENAR Başkanı İhsan Aktaş, parti içi iktidar kavgasını da ekliyor. Ona göre, parti yönetimi değişse de Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında hiç bitmeyen iktidar savaşı, CHP'yi kavgalı parti olmaktan kurtaramadı.

Bu tespitlerin hepsi doğru... Ancak CHP'deki esas sorun, 22 yıllık AK Parti iktidarına karşı alternatif olabilecek bir siyaset ortaya koyamaması. Yerel seçim sonrası Özgür Özel, "normalleşme" siyasetiyle biraz fark yaratmak istese de başaramadı. Hatta daha da sertleşerek Kılıçdaroğlu'nu bile aratır oldu. Oysa birinciliği yakalayan CHP'nin asıl ihtiyacı, umut veren yeni bir siyaset üretmekti.