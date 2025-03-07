‘Türk modeli’ dünyaya örnek oldu

Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkililerini dinledi. 2025 yılını LGBT'yle mücadele yılı ilan ettiklerini duyuran RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli, "Yaklaşık iki yıl önce Netflix'e bağlı yayıncılarla alakalı 'Türk Modeli Akıllı Pil Uygulaması' gerçekleştirdik. Yaş sınırlaması ve çocukların, özellikle mağdur olan kitlenin erişimini birazcık daha kısıtlamaya, daha doğrusu aile kontrolüne yönlendirmeye yönelik çalışmamız oldu. Netflix tarafından kabul edildi, şu anda tüm dünyada aktif hâlde kullanılıyor" dedi. Burcu ŞEN