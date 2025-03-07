SON DAKİKA | TÜSİAD’ın iki başkanı için istenen ceza belli oldu! 5 yıla kadar hapis istemi

13 Şubat günü dernek genel kurulunda açıklama yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "Gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ
Soruşturma devam ederken aynı kurulda benzer açıklamalar yapan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs" suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. 19 Şubat günü savcılığa ifade veren Turan ve Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
5 YIL 3 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
O iki isim hakkında yürütülen soruşturmalardan biri tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Turan ve Aras'ın "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapisleri istendi. İki isim hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan başlatılan soruşturma ise devam ediyor.