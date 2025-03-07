SON DAKİKA | TÜSİAD’ın iki başkanı için istenen ceza belli oldu! 5 yıla kadar hapis istemi

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ



O iki isim hakkında yürütülen soruşturmalardan biri tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Turan ve Aras'ın "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapisleri istendi. İki isim hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan başlatılan soruşturma ise devam ediyor.