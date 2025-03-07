Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç SABAH’a konuştu: Bu bir işgal projesidir

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanılan Yeşilay Haftası kapsamında konuşan Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılığın bir işgal projesi olduğunu kaydetti. Dinç, "Bir insanın kendine yapabileceği en büyük kötülük bağımlı olmaktır. Başkasının size zarar vermesine gerek kalmaz. Kişi kendi eliyle kendine ve çevresine zarar verir hale gelir. Yüzde 70 oranında suçların bağımlılıkla ilgisi var. Alkol etkisindedir, uyuşturucu etkisindedir. Başka bir bağımlılığın etkisindedir. Bağımlılıkla suç arasında çok sıkı bir ilişki var" dedi. Başkan Dinç, "Yeşilay 1920'de alkol bağımlılığıyla mücadele etmek üzere kurulmuş. 1920 yılında İstanbul işgal halindeyken, İngiliz işgal kuvvetleri komutanı bir işgal projesi olarak alkol getirmeye başlamış. Bir toplumun gençlerini bağımlılıkla işgal ederseniz, toprağını işgal etmeye gerek yok. Zaten o toplumu bir şey yapamaz hale getirirsiniz. Bunun üzerine, 1920'de Yeşilay Cemiyeti alkol bağımlılığını engellemek üzere bir devlet projesi olarak kuruluyor. Bundan sonra da 105 yıl boyunca aralıksız devam ediyor" diye konuştu.