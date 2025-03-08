4 bin lira bayram ikramiyesi pazartesi meclis gündeminde

AK Parti, 16.5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren ve 3 bin liralık bayram ikramiyesini artıran yasa teklifini 10 Mart Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunacak. İkramiyenin bin lira artırılarak 4 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Erdoğan'ın talimatı ile önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları bir toplantı yaptı. Toplantıda emekliye verilecek bayram ikramiyesi artışı ele alındı. Bakanlar ve AK Parti kurmayları 3 bin lira olan ikramiyede artış için 3 alternatif rakam üzerinde durdu. Bu rakamlar 500 lira, 750 lira ve bin lira olarak sıralandı. Üç rakamın etki analizleri de masaya yatırılıp detaylı bir şekilde değerlendirildi. Yapılacak artışın bütçe dengelerini korurken, emeklinin memnun olmasını sağlayacak bir rakam olması gerektiğinin altı çizildi. Uzun tartışmalar sonrasında bin liralık artış ağır bastı. Alternatifler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunulacak. Düzenleme AK Parti'nin pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunmayı planladığı torba yasa teklifine eklenecek.

YURTDIŞI TÜRKLER STANDINA ÖZEL İLGİ GÖSTERDİ

Başkan Erdoğan, fuardan 'Ay yıldızın izinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı ziyaretleri' başlıklı iki ciltlik kitabı da alırken Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın standında da incelemelerde bulundu. Erdoğan, "Nasıl gidiyor?" diye çalışanlara hâl hatır sorduktan sonra stantta bulunan kitaplardan, "Irak, Türk Müziği" kitabını sordu. Ardından ise Irak Türkmenlerine ilişkin bir kitabı satın aldı.

KİTAP FUARINDAN TANRIKORUR'UN BESTE KÜLLİYATINI ALDI

BAŞKAN Erdoğan, önceki akşam iftar sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kitap fuarını ziyaret etti. Kitap fuarında stantları gezen Başkan Erdoğan, kitapları inceleyerek görevlilerden bilgi aldı Erdoğan, kitap fuarında bir stantta Cinuçen Tanrıkorur Beste Külliyatı'nın bulunduğu paketi gördüğü sırada, "Bu kutunun içerisinde kitapları var ise alalım" dediği duyuldu. ANKARA

ÇOCUKLARLA HATIRA FOTOĞRAFI

TDK'nın "Kutadgu Bilig" kitabını ve stantta bulunan Türkçe Sözlük'ü de satın alan Erdoğan'ın elini babasının kucağında duran bir kız çocuğu öptü. Erdoğan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.