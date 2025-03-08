Ak Parti Ankara Kadın Kolları’ndan 8 Mart mesajı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklaması düzenlendi. Ankara'da gerçekleştirilen açıklamayı AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Aysel Koçak Akgül yaptı. Ak Parti Ankara İl Başkanlığı önünde gerçekleştirilen açıklamaya ilçe kadın kolları başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı.

Akgül tarafından yapılan açıklamada, "Bugün emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü. 8 Mart, kadınların eşit haklara sahip olma mücadelesinin bir sembolüdür. Bu anlamlı günde, tüm kadınların emeklerine, fedakârlıklarına ve mücadelelerine şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın-erkek eşitliği konusundaki vizyonuna da atıf yapılarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan "Bizim gönül ve fikir dünyamızda kadın ve erkek, Allah'ın kulu olmakla da vatandaş olmakla da eşittir, biri diğerinden üstün değildir. Üstünlük gayrettedir, üretkenliktedir, ilimdedir, ahlaktadır, merhamettedir, erdemli olmaktadır." der. Bu anlayışla; AK Parti olarak, kadınların özgürlük mücadelesini bir lütuf değil, bir hak mücadelesi olarak görüyoruz" denildi.

Kadınların Siyasal ve Sosyal Alandaki Kazanımları

Açıklamada, Türkiye'de kadınların siyasal ve sosyal alanda elde ettiği kazanımlara da değinildi. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Türk kadınının birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu hatırlatılarak, "Ancak bu haklar uzun yıllar tam olarak kullanılamadı. 2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle kadınlar arasındaki ayrımcılık büyük ölçüde ortadan kaldırıldı. 1935'te yüzde 4,1 olan parlamentodaki kadın oranı, bugün yüzde 20'ye ulaştı" ifadeleri kullanıldı.

Eğitim alanında da önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtilen açıklamada, "Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açtığımız üniversiteler ile bugün üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin üniversitede okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne hızla yükselerek yüzde 52'lere ulaştı. ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK gibi kurumlarımızda, TEKNOFEST gençliğimizle, kadın mühendislerimiz ve teknoloji şirketlerimizle yeni bir hikâye yazıyoruz.

AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kuruluşumuzun ilk gününden bu güne kadın hakları konusunda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.





Bunlardan bazıları;



Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesine "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir" hükmünü ekledik.

2005 yılında Türk Ceza Kanunu'na 'kadına karşı şiddet suçtur' ilkesini getirdik.

2010 yılında kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirerek Anayasamıza 'pozitif ayrımcılık' ilkesini ekledik. ''denildi.



Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Destek Mekanizmaları

AK Parti'nin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda attığı adımlara da değinilen açıklamada, "ŞÖNİM, Kadın Konuk Evi, KADES, Elektronik Kelepçe ve ALO 183 gibi uygulamalarla kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik önemli adımlar atıldı. Aile içi şiddeti şikâyete tabi olmaktan çıkardık" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, kadınların eğitim seviyesinin yükselmesinin toplumsal kalkınmaya da önemli katkılar sağladığı vurgulanarak, "Bugün üniversite mezunu kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 68,8'e ulaştı. En az bir eğitim düzeyini tamamlama oranı ise kadınlarda yüzde 90'lar seviyesine yükseldi" denildi.

"Kadınların Güçlü Olduğu Bir Toplum, Geleceğe Emin Adımlarla İlerler"

AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Aysel Koçak Akgül, açıklamasının sonunda, "Kadınların güçlü olduğu bir toplum, geleceğe daha emin adımlarla ilerler. Kadın hakları konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullanarak, kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların devam edeceğini belirtti.