AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan, İmamoğlu’na sert tepki

İnan, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Eyyüp Kadir İnan, şunları kaydetti: "Daha 2 sene önce sandıktan kaçıp koşa koşa Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için aday olan şahıs, en büyük gücünü sandıktan alan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okurken bi otursun düşünsün. Kendi partisinde meşruiyet problemi yaşayanlar, zübük siyasetiyle kişisel kariyerleri için İstanbul'a kıyanlar; milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyamazlar. Milletimize hizmet hikayemiz güçlenerek devam edecek."