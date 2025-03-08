Ankara’nın kayıp yılları: Mansur Yavaş döneminde büyük düşüş!

MANSUR YAVAŞ'IN AKLI ANKARA'DA DEĞİL

Mansur Yavaş'ın asıl önceliğinin Ankara değil, siyasi hesapları olduğu uzun süredir konuşuluyor. Son dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik iddialar gündemi meşgul ederken, Yavaş'ın belediye başkanlığı görevine yeterince odaklanmadığı, projeleri ihmal ettiği ve Ankara'yı adeta sahipsiz bıraktığı belirtiliyor. Özellikle CHP içinde Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı rekabet, Yavaş'ın enerjisini şehir yönetiminden çok siyasi kulislerde harcadığını gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile adaylık yarışı içinde olan Yavaş'ın, Ankara'nın sorunlarına odaklanmak yerine kendini ulusal siyasette konumlandırma çabası, vatandaşların tepkisini çekiyor. Şehirde ulaşım, altyapı ve ekonomik sorunlar büyürken, Yavaş'ın bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek yerine siyasi kariyer planlamasına ağırlık vermesi Ankara'nın kayıp yıllar yaşamasına neden oluyor.

Ankara'nın hem mevcut durumunda hem de gelecek potansiyelinde yaşadığı düşüş, şehrin küresel rekabette geride kaldığını gösteriyor.