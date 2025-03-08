Başkan talimat verdi, gazeteci darp edildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın verdiği talimatla, belediye personeli ve Yıldız'a yakın kişiler, yerel gazeteci Baran Tuncel'i darp etti. Saldırının, Tuncel'in yaptığı haber sonrasında başkanın Tuncel'i hedef göstermesinin hemen ardından gerçekleştiği öğrenildi. Çevredekilerin ayırdığı saldırganların belediye personeli ve başkana yakın kişiler olması dikkat çekti. Saldırıya uğrayan Tuncel, saldırının 21 Şubat'ta düzenlenen organizasyonla ilgili olduğunu söyledi. Tuncel, "Belediye konferans salonu 21 Şubat'ta 'Dünya Anadil Günü' kapsamında etnik kökenli bir derneğe tahsis edildi. Türk bayrağı ve Atatürk posterleri kamufle edilerek gizlendi, duvara Seyit Rıza posterleri asıldı. Haberini yaptım. Haber takibi için Meclis Toplantısı'na gittiğimde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bizzat beni hedef gösterdi. Toplantıdan kovuldum. Çıkışta personelin saldırısına uğradım. Şikâyetçi oldum" dedi.



Baran Tuncel

ÖLDÜRME AMAÇLIYDI

SABAH'a konuşan Tuncel, "Hiçbir partiye siyasi üyeliğim yok. Sadece Çiğli'deki sorunları haber yapıyoruz. Belediye Başkanı beni hedef gösterdikten sonra belediye personeli ile ona yakın kişiler, 'Sen nasıl Alevi'sin' diyerek bana saldırdı. Çevredekiler linçten kurtardı. Suç duyurusunda bulundum" dedi.