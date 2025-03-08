Ekrem İmamoğlu’nun önü mü kesilir Mansur Yavaş’ın yolu mu açılır? | Melih Altınok yazdı

4- İmamoğlu hakkında bilirkişi S.B.'ye yönelik açıklamaları nedeniyle "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yürütülen soruşturma da devam ediyor. Bu soruşturmanın davaya dönüşmesi hâlinde ve olası mahkûmiyet durumunda İmamoğlu'nun hem hapis cezası alması hem de siyasi yasaklı hâle gelmesi söz konusu olabilir.

5- Ve son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun üniversite diplomasıyla ilgili olarak "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Eğer ceza alırsa ve diploması geçersiz sayılırsa cumhurbaşkanlığı adaylığı hayal olarak kalabilir.

İmamoğlu dün kampanyasının ilk gününde de, Vedat Milor'un Kent Lokantası'nda çekip yayınladığı video üzerine Ticaret Bakanlığı'nın "örtülü reklam" iddiasıyla başlattığı soruşturmayı işledi.