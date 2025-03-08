Fırsatçılara aman vermeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftarı Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere, gönüllerimizi birleştirdiğimiz bu güzel programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkârlık, her şeyden önce emek ve bereket gerektirir. Bin yıldır var olduğumuz bu toprakları alın teriyle, emeğiyle yeşerten, Anadolu'yu bizlere vatan eyleyen ecdadımız, medeniyetimizin en sağlam temellerini ahi teşkilatıyla atmıştır.

ESNAF ÜLKENİN TAŞIYICI KOLONU

Ahilik kültürünün devam etmesi, ekonomik, sosyal ve ticari hayatımızda varlığını sürdürmesi için samimiyetle çalışan odalarımıza ve birliklerimize, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Şurası bir gerçektir ki, esnaf ve sanatkârlarımız ne kadar güçlü olursa, devlet ve millet olarak biz de o derece sağlam bir zemine basarız. Esnaf, bu ülkenin taşıyıcı kolonudur. Ahilik geleneğinin günümüzdeki temsilcileri olan esnaf ve sanatkârlarımız, karşılaştığımız tüm kritik dönemeçlerde devletinin yanında, milletinin arkasında durmuştur.

ASLA GÖZ YUMMAYIN

Sizlerden özellikle son yıllarda ticaret hayatımızı zehirleyen fırsatçılara asla göz yummamanızı rica ediyorum. Etiket oyunlarıyla, hiçbir makul gerekçesi olmadan fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki paraya göz diken bu tamahkârlara, Ahilik kültürüyle yetişmiş esnaf kardeşlerimin meydanı terk etmemesi gerekiyor. Unutmayın, ticaret erbabının itibarı, sermayesinden daha önemli ve değerlidir. İtibarınızı zedeleyenleri öncelikle siz denetlemeli, içinizde barındırmamalı ve ayıklamalısınız. Yüzlerce yıldır Ahilik ahlakına sahip olmanın sizlere kazandırdığı değerleri ve erdemleri, açgözlü ve fırsatçı bir avuç kişinin dinamitlemesine asla müsaade etmemelisiniz. Evet, esnaf olarak sizler bir taraftan, devlet olarak bizler diğer taraftan el ele vererek fırsatçılara nefes aldırmayacağız.

MB DOĞRU ADIMLAR ATIYOR

Kısa süre önce açıklanan enflasyon, büyüme ve istihdam rakamları doğru yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etti. 2024 yılını yüzde 3,2'lik bir büyüme oranıyla kapattık. Enflasyondaki gerileme şubat ayında da devam etti. İşsizlik oranlarındaki düşüş, istikrarlı bir şekilde sürüyor. Merkez Bankamız dün (önceki gün) aldığı faiz kararıyla doğru yönde bir adım daha attı. Biraz daha sabredeceğiz ve inşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz.

Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınını yalnızca sağlık boyutuyla değil, ekonomik yönüyle de en iyi yöneten ülkelerden biri olduk. Muhalefetin, Türkiye ekonomisine "kontak kapattırmak" için sabah akşam üzerimize geldiği günlerde, biz böyle yanlış bir yola asla girmedik. Salgın döneminde esnaf ve sanatkârlarımıza toplam 9 milyar lira tutarında hibe desteği sağladık. Ticaret erbabımızın kredi taksitlerini erteledik. Kooperatifleri olan esnafımızın gecikmiş borçlarını yapılandırdık.

AFETZEDE ESNAFA DESTEK

Son yıllarda ülke olarak karşılaştığımız bir diğer büyük imtihan ise 6 Şubat depremleriydi. 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz bu asrın felaketinde, 42 bin iş yeri de kullanılamaz hale geldi. 6 Şubat depremlerinde işleri ve iş yerleri zarar gören 27 binin üzerindeki esnafımıza, 6,7 milyar liranın üzerinde faiz indirimli kredi kullandırdık. Kooperatifler aracılığıyla depremzede esnafımızın yanında olduk. Konut ve iş yerlerimizi tamamladıkça hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyoruz. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar 773 kooperatifimizin 826 projesine toplam 111 milyon lira tutarında hibe desteği sağlama kararı aldık.

ESNAFA KREDİ MÜJDESİ

2002 yılında esnaf ve sanatkârlara kullandırılan kredilerin şahıs üstü limiti 5 bin liraydı. Bu limiti, genel işletme kredileri için 750 bin liraya çıkardık. Hazine destekli yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf ve sanatkâr kredi limitini 750 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiyoruz. İş yeri edinme ve ticari araç edinme esnaf kredi limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya çıkartıyoruz. Ticari araç kredisinde artık yalnızca sıfır araç değil, 0-5 yaş arasındaki araçları da kapsama dahil ediyoruz. KESKOM kefaletiyle Halkbank, esnaf ve sanatkârlarımız için sunduğu finansman maliyetini yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürüyor. 2016 yılında uygulamaya geçirdiğimiz sıfır maliyetli işletme kredileriyle bugüne kadar; 248 girişimci esnafa toplam 17,4 milyon lira, 736 genç girişimci esnafa toplam 136,4 milyon lira, 264 kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbabına toplam 15,7 milyon lira tutarında kredi desteği sunduk.



TÜRKİYE VARLIK FONU TOPLANDI

TÜRKİYE Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı ve Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.